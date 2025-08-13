augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség az iskolakezdésben

3 órája

Tanszer és tankönyvtámogatás igényelhető Mosonudvaron

Címkék#tanszer#tankönyv#Mosonudvar

Kisalföld.hu
Tanszer és tankönyvtámogatás igényelhető Mosonudvaron

Tanszer- és tankönyvtámogatás formájában a mosonudvari önkormányzat idén is segítséget nyújt az iskolakezdéshez. A támogatásokról bővebb információt a hivatalban, a honlapon vagy telefonon (0620/426-3318 vagy a 0620/312-8960) lehet kapni. 

Az igényléshez szükséges dokumentumok: a kitöltött űrlap és érvényes diákigazolvány másolata. A benyújtás határideje: szeptember 30. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu