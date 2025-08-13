Segítség az iskolakezdésben
3 órája
Tanszer és tankönyvtámogatás igényelhető Mosonudvaron
Tanszer- és tankönyvtámogatás formájában a mosonudvari önkormányzat idén is segítséget nyújt az iskolakezdéshez. A támogatásokról bővebb információt a hivatalban, a honlapon vagy telefonon (0620/426-3318 vagy a 0620/312-8960) lehet kapni.
Az igényléshez szükséges dokumentumok: a kitöltött űrlap és érvényes diákigazolvány másolata. A benyújtás határideje: szeptember 30.
