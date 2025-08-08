Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatóján jelezte: a következő tanévben várhatóan 13 millió tankönyv kerül a diákokhoz, ami 1,2 millió tanulót érint szerte az országban az elsőtől a 16. évfolyamig. A tankönyveket az eddigi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen kapják meg a diákok.

Érkeznek a tankönyvek az iskolákba.

Fotó: Molcsányi Máté

Tankönyveket pakoltak a Kazinczyban

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium előtt péntek délelőtt 11 óra felé még két tankönyvekkel megrakott raklap állt az egyre fokozódó hőségben. Fiatalok csapata adogatta az alagsori ablakon át társaiknak a csomagokat, akárcsak az előző hat raklapnyit. Órák óta dolgoztak serényen a diákok Poócza József igazgatóhelyettes vezetésével. A matek-fizika-informatika szakos tanár gyakorlottan vezényli a könyvek pakolását, szortírozását. Teheti, 1992 óta kellő rutint szerzett benne.

Poócza József igazgatóhelyettes vezetésével pakolták a tankönyveket az önkéntes diákok.

Fotó: Molcsányi Máté

Poócza József igazgatóhelyettestől tudjuk, hogy pénteken 8 raklapnyi, több ezer tankönyv érkezett, amit az iskola 940 tanulójának rendeltek. Azt, hogy a pedagógusok milyen könyvvel szeretnének dolgozni, a munkaközösségekben beszélik meg, a rendelést pedig az igazgató hagyja jóvá.

– Iskolánkban szeptember 1-én, az évnyitó napján kapják meg a diákok a tankönyveket, amit augusztus utolsó hetében szintén az önkéntes diákokkal névre szólóan összekészítünk. Így egy-egy osztálynak 10 perc alatt át tudjuk adni a könyveket – vázolta a jól bevált módszerét az igazgatóhelyettes, akitől azt is megtudtuk, hogy a legtöbb könyv, 13-14 a kilencedik évfolyamon van, mert vannak olyanok, amelyek nem egy évre szólnak.

Önkéntes diákok segítenek a tankönyvek pakolásában.

Fotó: Molcsányi Máté

Bár a diákok nem fizetnek a könyvekért, tudják, hogy mennyibe kerülnek. Az iskolába érkező összes könyv mintegy 12 millió forintba kerül, egy-egy szülő 15-20 ezer forintot spórol azzal, hogy az állam finanszírozza a diákok tankönyveit. Ezzel együtt a diákok megbecsülik a könyveket, mert a munkafüzeteken kívül a tanév végén a többségét beszedik és a könyvtárba helyezik, tehetik ezt azért is, mert elég jó minőségű papírra nyomják azokat.

A tankönyvek nagy része megtalálható elektronikus formában is, így a diákoknak nem is kellene cipelni a könyveket, azokat a laptopjukon, vagy tableten is lehetne használni, azonban a digitális eszközök iskolai használatára vonatkozó szabályok miatt erre meghatározott esetekben kerülhet sor.