augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyen kapják

25 perce

13 millió tankönyv kerül a diákokhoz

Címkék#diák#tankönyv#iskola

Bár még javában tart a vakáció, az iskolákban akad munka. Folyamatosan szállítják ki a tankönyveket.

Barki Andrea

Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatóján jelezte: a következő tanévben várhatóan 13 millió tankönyv kerül a diákokhoz, ami 1,2 millió tanulót érint szerte az országban az elsőtől a 16. évfolyamig. A tankönyveket az eddigi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen kapják meg a diákok.

tankönyvek
Érkeznek a tankönyvek az iskolákba.
Fotó: Molcsányi Máté

Tankönyveket pakoltak a Kazinczyban

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium előtt péntek délelőtt 11 óra felé még két tankönyvekkel megrakott raklap állt az egyre fokozódó hőségben. Fiatalok csapata adogatta az alagsori ablakon át társaiknak a csomagokat, akárcsak az előző hat raklapnyit. Órák óta dolgoztak serényen a diákok Poócza József igazgatóhelyettes vezetésével. A matek-fizika-informatika szakos tanár gyakorlottan vezényli a könyvek pakolását, szortírozását. Teheti, 1992 óta kellő rutint szerzett benne. 

tankönyvek
Poócza József igazgatóhelyettes vezetésével pakolták a tankönyveket az önkéntes diákok.
Fotó: Molcsányi Máté

Poócza József igazgatóhelyettestől  tudjuk, hogy pénteken 8 raklapnyi, több ezer tankönyv érkezett, amit az iskola 940 tanulójának rendeltek. Azt, hogy a pedagógusok milyen könyvvel szeretnének dolgozni, a munkaközösségekben beszélik meg, a rendelést pedig az igazgató hagyja jóvá.
Iskolánkban szeptember 1-én, az évnyitó napján kapják meg a diákok a tankönyveket, amit augusztus utolsó hetében szintén az önkéntes diákokkal  névre szólóan összekészítünk. Így egy-egy osztálynak 10 perc alatt át tudjuk adni a könyveket – vázolta a jól bevált módszerét az igazgatóhelyettes, akitől azt is megtudtuk, hogy a legtöbb könyv, 13-14 a kilencedik évfolyamon van, mert vannak olyanok, amelyek nem egy évre szólnak. 

tankönyvek
Önkéntes diákok segítenek a tankönyvek pakolásában.
Fotó: Molcsányi Máté

Bár a diákok nem fizetnek a könyvekért, tudják, hogy mennyibe kerülnek. Az iskolába érkező összes könyv mintegy 12 millió forintba kerül, egy-egy szülő 15-20 ezer forintot spórol azzal, hogy az állam finanszírozza a diákok tankönyveit. Ezzel együtt a diákok megbecsülik a könyveket, mert a munkafüzeteken kívül a tanév végén a többségét beszedik és a könyvtárba helyezik, tehetik ezt azért is, mert elég jó minőségű papírra nyomják azokat.
A tankönyvek nagy része megtalálható elektronikus formában is, így a diákoknak nem is kellene cipelni a könyveket, azokat a laptopjukon, vagy tableten is lehetne használni, azonban a digitális eszközök iskolai használatára vonatkozó szabályok miatt erre meghatározott esetekben kerülhet sor.

Érkeznek a tankönyvek az iskolába

Fotók: Molcsányi Máté

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu