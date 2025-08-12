Érkeznek a tankönyvek, időben kézhez kaphatják a kisalföldi diákok

A tankönyvek érkezéséről dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója számolt be lapunk kérésére.

A győri Kazinczy gimnáziumba már a múlt héten megérkeztek a tankönyvek.

Fotó: Molcsányi Máté

A tankönyvek ingyenesek az idén is

– A családok anyagi terheinek csökkentésének egyik lényeges eleme, különösen az iskolakezdést megelőző időszakban, hogy az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulónak. Ahogy az ország minden iskolájába, így a Győri Tankerületi Központ által fenntartott 64 iskola több mint 100 feladatellátási helyére is rendben, meghatározott ütemterv szerint megkezdődött a tankönyvek kiszállítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által – szögezte le dr. Nagy Adél, aki azt i elmondta, hogy az ingyenesen biztosított tankönyvek a tankerületi központ iskoláin keresztül mintegy 20.000 tanulóhoz jutnak el a 2025/2026-os tanév kezdetéig. A tankönyvek az iskolák által leadott rendelések alapján kerülnek kiszállításra az ott megjelölt darabszámban az első évfolyamtól kezdve a 16. évfolyamig, összesen 1148 iskolai osztályhoz. Ebben az ütemben érkeznek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését támogató tankönyvek és taneszközök is.

A pótrendelések leadására is lehetőség van az iskolák részéről egészen szeptember 15-ig.

A Kazinczy gimnáziumban az önkéntes diákok segítettek a tankönyvek átvételében.

Fotó: Molcsányi Máté

A Győri Tankerületi Központ igazgatója azt is kiemelte, hogy nemcsak nyomtatott tankönyvek segítik az oktatást, hanem a folyamatos digitális tananyagfejlesztés nyomán a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető okoskönyvek és okosgyűjtemények száma egyre növekszik, melyekből ma már több száz tétel áll rendelkezésre pedagógusok és diákok számára egyaránt.

– A tartalomfejlesztés eredményeinek és az elmúlt években a Klebelsberg Központ által beszerzett és a tanulók és pedagógusok használatába adott digitális eszközökkel magas színvonalú oktatási feltételeket teremtettek az iskoláinkban – erősítette meg az igazgató, aki azt is elmondta, hogy az iskoláikban kialakult gyakorlat szerint az első tanítási napon osztják ki a tanulóknak a tankönyveket, de akár már azt megelőzően is sor kerülhet a tankönyvek átvételére.