Érkeznek a tankönyvek, időben kézhez kaphatják a kisalföldi diákok

Még tart a vakáció, de lassan lehet készülődni az őszre. Hamarosan kezdődik az új tanév. A Győri Tankerületi Közpntot kérdeztük, mikor érkeznek a tankönyvek az iskolába.

Barki Andrea

A tankönyvek érkezéséről dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója számolt be lapunk kérésére. 

tankönyvek
A győri Kazinczy gimnáziumba már a múlt héten megérkeztek a tankönyvek.
Fotó: Molcsányi Máté

A tankönyvek ingyenesek az idén is

– A családok anyagi terheinek csökkentésének egyik lényeges eleme, különösen az iskolakezdést megelőző időszakban, hogy az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulónak. Ahogy az ország minden iskolájába, így a Győri Tankerületi Központ által fenntartott 64 iskola több mint 100 feladatellátási helyére is rendben, meghatározott ütemterv szerint megkezdődött a tankönyvek kiszállítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által – szögezte le dr. Nagy Adél, aki azt i elmondta, hogy az ingyenesen biztosított tankönyvek a tankerületi központ iskoláin keresztül mintegy 20.000 tanulóhoz jutnak el a 2025/2026-os tanév kezdetéig. A tankönyvek az iskolák által leadott rendelések alapján kerülnek kiszállításra az ott megjelölt darabszámban az első évfolyamtól kezdve a 16. évfolyamig, összesen 1148 iskolai osztályhoz. Ebben az ütemben érkeznek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését támogató tankönyvek és taneszközök is. 

A pótrendelések leadására is lehetőség van az iskolák részéről egészen szeptember 15-ig.

tankönyvek
A Kazinczy gimnáziumban az önkéntes diákok segítettek a tankönyvek átvételében.
Fotó: Molcsányi Máté

A Győri Tankerületi Központ igazgatója azt is kiemelte, hogy nemcsak nyomtatott tankönyvek segítik az oktatást, hanem a folyamatos digitális tananyagfejlesztés nyomán a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető okoskönyvek és okosgyűjtemények száma egyre növekszik, melyekből ma már több száz tétel áll rendelkezésre pedagógusok és diákok számára egyaránt.

– A tartalomfejlesztés eredményeinek és az elmúlt években a Klebelsberg Központ által beszerzett és a tanulók és pedagógusok használatába adott digitális eszközökkel magas színvonalú oktatási feltételeket teremtettek az iskoláinkban – erősítette meg az igazgató, aki azt is elmondta, hogy az iskoláikban  kialakult gyakorlat szerint az első tanítási napon osztják ki a tanulóknak a tankönyveket, de akár már azt megelőzően is sor kerülhet a tankönyvek átvételére.

– Így javasoljuk, hogy a szülők minden esetben tájékozódjanak a Kréta felületen keresztül vagy az adott iskola internetes oldalain az iskolakezdéshez kapcsolódó fontos tudnivalókról – javasolta dr. Nagy Adél.  

 

