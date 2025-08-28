Zabolázás: kezdődik az iskola, ezt várjuk a tanévtől

A tanévkezdés margójára. Az iskola remek találmány, kezdjük az alappal. Lelkes, ki nem égett, a gyermekeket szerető pedagógusokkal, barátokkal, az életre és nem kizárólag a munkahelyre felkészítő tanárokkal egészen jó perspektívának tűnik arra, hogy valahogy eltöltse az időt az éppen érést mutató egyed.

Tanévkezdéstől mit szeretnénk?

Ha a gyermek mindeközben (mármint reggel nyolctól délután valameddig) még mozgási lehetőséghez is jut, pallérozzák szellemét, lelkét, testét, akkor igazán nincs mire panaszkodni. Ellenben ha a fiatal testbe bepasszírozzák a sok felesleges információt, megzabolázzák képzelőerejét, illetve kipasszírozzák belőle a lelkesedést, a tettvágyat, a döntési képességet, a kreativitást, a szabad gondolkodást, akkor sajnos nem tölti be funkcióját. Negyvenöt percig egy padban egy helyben ülni én sem lennék képes (jó, biztos vannak, akiknek ez nem okoz gondot), így egy hat-tíz-tizenkét évestől sem várnám el. Koncentrálni egy dologra, miközben a mai fiatalok már az egyperces videókat sem tudják végignézni, mert unalmasak. A gyermekeket mozgatni kell, kivinni a zöldbe, szocializálni, ha már a közösségek, a nagycsaládok, a falusi társadalmak, az utcai kötetlen játékokat szépen-lassan megszűntek. Így felsorolva jó sok feladat egyetlen intézménynek, nevezetesen az iskolának, nem csoda, ha nem tudja mindet betölteni. Mit várjuk akkor az új tanévtől? Nyugalmat? Túlélést? Tudást és magolást? Amit szeretnék, az könnyen leírható: nem agyonterhelt diákok, este velük ráérősen beszélgető szülők, nem az érdemjegyek alapján szeretet mutató édesapákat és édesanyák, nem a házi feladatra hangsúlyt helyező résztvevők. Nem is olyan kevés ennyi elvárás. Jöhet tehát az első becsengetés.