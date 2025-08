Takarítórobotokat vetnek be a győri egyetemen

A Széchenyi István Egyetem arra törekszik, hogy a digitalizáció és az automatizáció terén is élen járjon. Az intézmény ennek részeként két korszerű takarítórobotot állított üzembe, amelyek önálló működésük révén hatékonyan támogatják a létesítményüzemeltetés egyik alapvető területét: a közösségi terek tisztán tartását. A beruházás válasz a takarítási feladatokat érintő munkaerőhiányra, emellett lehetőséget teremt a modern technológiák gyakorlati alkalmazására is. Két takarítórobotot vásárolt az egyetem.

Varga Klaudia, az Uni-Famulus Kft. ügyvezetője és Patvaros Gábor, a PrexRobot értékesítési vezetője a Széchenyi István Egyetemen üzembe helyezett autonóm takarítórobottal. Fotó: Adorján András - SZE

Takarítórobotok a Széchenyi István Egyetemen

A projektet az egyetem százszázalékos tulajdonában lévő, az intézmény üzemeltetési feladatait ellátó Uni-Famulus Kft. koordinálta. „A robotok telepítése fontos lépés számunkra a hatékonyabb munkaszervezés felé. Az egyik készülék a tanulmányi épületben és az aulában, a másik pedig a központi campus kollégiumaiban dolgozik. E nagy alapterületű helyszínek takarítása jelentős munkaigényű, ezért kulcsfontosságú volt, hogy bizonyos feladatok automatizálásával kapacitást szabadítsunk fel, és kollégáinkat más területeken tudjuk hasznosítani, növelve szolgáltatásaink színvonalát” – mondta Varga Klaudia, a cég ügyvezetője. Hozzátette: a jövőben robotfűnyírók beszerzése is szerepel a tervek között, emellett az üzemeltetés további technológiai fejlesztési lehetőségeit is vizsgálják.

A takarítórobotokat a PrexRobot szállította, amely a hallgatói önkormányzat egyik legnagyobb eseménye, a Gólyahét támogatásával is hozzájárult az együttműködés sikeréhez. „Az egyetemen üzembe helyezett SC50 típusú modell egy klasszikus súrológép robotizált változata. Teljes mértékben autonóm üzemmódban képes működni, és a jövőben tervezett liftüzemmód-integrációnak köszönhetően emeletek között is önállóan közlekedhet majd. Az intézménnyel való együttműködés számunkra azonban nem csupán technológiai telepítést jelent, hanem edukációs szerepvállalást is: célunk, hogy a robotikához kapcsolódó tudás minél szélesebb körben elérhetővé váljon, különösen a felsőoktatásban” – ismertette Patvaros Gábor értékesítési vezető.