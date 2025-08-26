1 órája
Fiatalon elhunyt fiukat gyászolják és unokáik miatt erősek maradnak Takács Dávid szülei
A vitnyédi focipálya Takács Dávid szülei számára egyszerre szomorú, ugyanakkor erőt adó hely. A tavaly, fiatalon elhunyt sportember barátai, sporttársai ápolják Takács Dávid emlékét, ami szüleinek könnyebbé teszi a fájdalom elviselését.
Tavaly decemberben hirtelen és váratlanul elhunyt Takács Dávid, a vitnyédi sportegyesület utánpótlás-vezetője. A sporttársadalom, a falu megdöbbent, mindenkit letaglózott a hír. A közösség azóta példásan ápolja Takács Dávid emlékét és segíti hátramaradt családját. A hétvégén emléktáblát avattak a sportember tiszteletére. A rendezvény bevételét pedig a Takács családnak ajánlották fel.
Takács Dávid szülei erősek maradnak
Aki nem élte át ezt a tragédiát, nem tudathatja, mit jelent egy gyermeket elveszteni. Takács Bertalan és felesége átélték, de szavakkal nem tudják kifejezni érzéseiket és fájdalmukat. Keresik a megfelelő kifejezést rá, de úgy gondolják egyetlen fiuk elvesztése után nyolc hónappal is, hogy mindarra, amin ők átmentek és amit azóta is megélnek, nincsenek igazi szavak. Ők a szülei a néhai Takács Dávidnak, a vitnyédi sportegyesület volt utánpótlás-vezetőjének, aki tavaly decemberben tragikus hirtelenségekkel halt meg. 36 évesen.
Dávid tiszteletére emléktáblát avattak barátai és sporttársai a vitnyédi sportpályán, annak az új öltözőnek a falán, amit a fiatal edzővel együtt terveztek meg és aminek elkészültét ő is nagyon várta. Az avatón ott volt a család is:
- Dávid szülei,
- két tündéri kislánya és
- felesége szülei. A gyerekek édesanyja betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen. Takács Bertalan és felesége, Takácsné Rácz Edit a megható megemlékezés és a tábla leleplezése után beszéltek a Kisalföldnek arról, miként próbálják feldolgozni a történteket, egyetlen gyermekük halálát.
– Nehezen telnek a napjaink és állandó emlékezéssel - fogalmazott Takács Bertalan. – A kislányok, az unokáink adnak nekünk örömet, de így is nagyon nehéz minden nap. De élünk és muszáj élnünk, muszáj emlékeznünk. Sok erőt ad az is, hogy a fiunk barátai, a csapat, az egyesület és a vitnyédiek ily módon tartják meg Dávidot a jó emlékezetükben. Ez sokat segít a fájdalom elviselésében. Nem csak most, az emléktábla felavatásával fejezik ki szeretetüket, hanem december óta folyamatosan azt látjuk, hogy mindazt, amit Dávid itt épített és amit itt végihez vitt, ők őrzik és a munkáját folytatják. Csak köszönni tudjuk, hogy így emlékeznek a fiunkra. Méltó módon.
Szalai Csaba, Vitnyéd polgármestere, a helyi sportegyesület elnöke már Dávid halálakor is elmondta, hogy nem hagyják magára barátjuk családját és ahogy lehet, támogatják az árván maradt kislányokat és Dávid özvegyét. A hétvégi esemény bevételét is, melyen a Fradi öregfiúk csapata játszott Vitnyéd 2019-es bajnokcsapatával, Takácséknak ajánlották fel. A szülőknek nem könnyű belépni oda, ahol fiuknak a második otthona volt, ahol igazán jól érezte magát és ahol emléktáblája van.
Szívem szerint valahol máshol lennék, de a kislányok miatt muszáj erősnek maradnunk
- jegyezte meg Takácsné Rácz Edit.
– Szükség van ránk, hiszen eddig sem volt könnyű és a sors, az élet további próbatételeket helyez a családunk elé - tette hozzá Takács Bertalan. – Még egyszer is mondom, Dávid barátai sok erőt adnak. Sok helyen megfordult ő és mindenhol maradandót alkotott, mindig, mindenhol épített valamit. Ajkán, Pécsen, Úrkúton, Vitnyéden. Amikor ide, a pályára kijövünk, jó látni a srácokat, akikről egyszerre a fiunk jut eszünkbe. Mintha őt látnánk bennük, ahogy mosolyognak, szaladgálnak és élvezik a játékot. Nem kell világszínvonalon focizni, ez az egész a közösségről szól. Dávid is mindig közösséget épített, akárhol is fordult meg, hiszen valahova tartozni, az nagyon fontos dolog volt számára is. Nehéz kijönni a pályára, de amikor itt vagyunk már jó érzés is egyben és néha mosolyogni is tudunk, amikor látjuk, hogy amit ő elkezdett, azt folytatják a barátai. Nekünk pedig túl kel élnünk. A természet ellen nem tudunk küzdeni, valahogy túl kell élnünk. Azt pedig csak úgy tudjuk, hogy itt vagyunk, amikor tehetjük, eljövünk, beszélgetünk, megyünk a pályára. Sokat jelent ez. Nehéz feladatot kaptunk az élettől, de meg kell oldanunk.