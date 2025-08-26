Fiatalon elhunyt fiukat gyászolják és unokáik miatt erősek maradnak Takács Dávid szülei

Tavaly decemberben hirtelen és váratlanul elhunyt Takács Dávid, a vitnyédi sportegyesület utánpótlás-vezetője. A sporttársadalom, a falu megdöbbent, mindenkit letaglózott a hír. A közösség azóta példásan ápolja Takács Dávid emlékét és segíti hátramaradt családját. A hétvégén emléktáblát avattak a sportember tiszteletére. A rendezvény bevételét pedig a Takács családnak ajánlották fel.

Takács Dávid szülei nehezen élik túl egyetlen fiuk elvesztését, de erősnek kell maradniuk. A kislányoknak szükségük van a nagyszülőkre. Fotó: Cs. K. A.

Takács Dávid szülei erősek maradnak

Aki nem élte át ezt a tragédiát, nem tudathatja, mit jelent egy gyermeket elveszteni. Takács Bertalan és felesége átélték, de szavakkal nem tudják kifejezni érzéseiket és fájdalmukat. Keresik a megfelelő kifejezést rá, de úgy gondolják egyetlen fiuk elvesztése után nyolc hónappal is, hogy mindarra, amin ők átmentek és amit azóta is megélnek, nincsenek igazi szavak. Ők a szülei a néhai Takács Dávidnak, a vitnyédi sportegyesület volt utánpótlás-vezetőjének, aki tavaly decemberben tragikus hirtelenségekkel halt meg. 36 évesen.

Dávid tiszteletére emléktáblát avattak barátai és sporttársai a vitnyédi sportpályán, annak az új öltözőnek a falán, amit a fiatal edzővel együtt terveztek meg és aminek elkészültét ő is nagyon várta. Az avatón ott volt a család is:

Dávid szülei,

két tündéri kislánya és

felesége szülei. A gyerekek édesanyja betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen. Takács Bertalan és felesége, Takácsné Rácz Edit a megható megemlékezés és a tábla leleplezése után beszéltek a Kisalföldnek arról, miként próbálják feldolgozni a történteket, egyetlen gyermekük halálát.

– Nehezen telnek a napjaink és állandó emlékezéssel - fogalmazott Takács Bertalan. – A kislányok, az unokáink adnak nekünk örömet, de így is nagyon nehéz minden nap. De élünk és muszáj élnünk, muszáj emlékeznünk. Sok erőt ad az is, hogy a fiunk barátai, a csapat, az egyesület és a vitnyédiek ily módon tartják meg Dávidot a jó emlékezetükben. Ez sokat segít a fájdalom elviselésében. Nem csak most, az emléktábla felavatásával fejezik ki szeretetüket, hanem december óta folyamatosan azt látjuk, hogy mindazt, amit Dávid itt épített és amit itt végihez vitt, ők őrzik és a munkáját folytatják. Csak köszönni tudjuk, hogy így emlékeznek a fiunkra. Méltó módon.