Nyári élmények

2 órája

Gyerekek tervei alapján készül a fenntartható város - tábor a Soproni Egyetemen

Címkék#fenntartható#tábor#Soproni Egyetem

A Soproni Egyetem nemcsak a tudományos kiválóságáról ismert, hanem arról is, hogy elkötelezetten képviseli a családbarát szemléletet. Ennek egyik legszebb példája a Botanica tábor, amely idén második alkalommal nyitotta meg kapuit, ezúttal nemcsak az egyetemi dolgozók és hallgatók gyermekei, hanem a város fiataljai előtt is.

Varga Henrietta

A tábor két turnusban zajlott. Az első hét a környezeti nevelés és fenntarthatóság jegyében telt: a gyerekek kézműves foglalkozásokon, anyaggyűjtő sétákon és kreatív alkotásokon keresztül ismerkedtek a természettel. A második turnusban a kreatívipar, az építészet, a formatervezés és a fenntartható fejlődés egyszerre kapott főszerepet, miközben a gyerekek játékos, élményalapú módon ismerkedhettek meg a jövő városának építőköveivel.

tábor
Botanika tábor a Soproni Egyetemen, ahol a kreativitásé a főszerep Fotó: Varga Henrietta

Fenntartható város épül a táborban

Dr. Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese hangsúlyozta: a tábor elindításának célja kezdetben az volt, hogy az egyetemi közösség tagjainak gyermekeinek nyújtsanak tartalmas nyári elfoglaltságot.

Családbarát egyetemként fontos küldetésünk, hogy a nálunk dolgozó és tanuló szülők érezzék: számítanak nekünk. A gyermekeik számára szervezett igényes, szimbolikus programok ezt az elkötelezettséget tükrözik. Idén azonban új fejezet kezdődött: a program megnyílt a soproni családok előtt is, aminek köszönhetően közel száz gyermek táborozhat az egyetemen a nyár folyamán

Fotó: Varga Henrietta

A második hét központi témája a fenntarthatóság és a kreativitás. A gyerekek játékos, élményszerű módon ismerkednek meg a fenntartható városokkal, a megújuló energiaforrásokkal, az aktív és passzív energiagazdálkodás alapjaival, valamint az újrahasznosítás fontosságával. Szerettük volna, ha már fiatal korban tudatosan gondolkodnak a környezetvédelemről – a hét végéig például egyáltalán nem keletkezik felesleges hulladék, minden anyagot újrahasznosítunk, még a névre szóló poharakat is beépítjük az alkotásokba

 - osztotta meg lapunkkal Dr. Kósa Balázs, a Soproni Egyetem Falipari Mérnöki és Kreatívipari Karának oktatási dékánhelyettese.
- A hét elejét egy botanikus kerti sétával és anyaggyűjtéssel kezdtük annak érdekében, hogy közelebb hozzuk a természetet a gyerekekhez. Ezt követően a nagyobbak fenntartható városmakettet építenek, míg a kisebbek rajzokon keresztül fejezik ki kreatív elképzeléseiket. A mesterséges intelligenciát is bevonjuk: a gyerekek terveiből digitális képeket generálunk, hogy láthassák, milyen irányba fejlődhetett volna a fantáziájuk. Szerettük volna, ha minél változatosabb a gyerekek hete, így a fenntarthatósági programok mellett bábjáték, mesefelolvasás, díszlettervezés, és bábszínházi előadás is színesíti a programot. A gyerekek maguk készítették a díszleteket, majd az előadásban visszanézhették hogyan keltek életre a munkáik.

Fotó: Varga Henrietta

Miért a kreatívipari kar épületében rendeztétek meg a tábort?- tettük fel a kérdést?
- Egyrészt praktikus okokból, hiszen a tágas aula és az átlátható tér segíti a gyerekek felügyeletét. Másrészt fontos célunk volt, hogy a város lakói, diákok és szülők jobban megismerjék a kreatívipar erősödő lehetőségeit és a kar szakmai közösségét. Olyan oktatói gárdával dolgozunk, amely rangos díjakat nyert, és képes felvenni a versenyt az európai élvonallal is - adta meg a választ.

A Botanica tábor tehát egyszerre nyújt élményt, közösséget és tudást. A gyerekek a játék mellett megtanulhatják, hogyan lehet egyszerre kreatívan és felelősen gondolkodni a jövőről. És ki tudja, talán éppen ebben a táborban alapozzák meg a következő generáció fenntartható városának első tervét.

 

 

