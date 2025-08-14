Gyerekek tervei alapján készül a fenntartható város - tábor a Soproni Egyetemen

A tábor két turnusban zajlott. Az első hét a környezeti nevelés és fenntarthatóság jegyében telt: a gyerekek kézműves foglalkozásokon, anyaggyűjtő sétákon és kreatív alkotásokon keresztül ismerkedtek a természettel. A második turnusban a kreatívipar, az építészet, a formatervezés és a fenntartható fejlődés egyszerre kapott főszerepet, miközben a gyerekek játékos, élményalapú módon ismerkedhettek meg a jövő városának építőköveivel.

Botanika tábor a Soproni Egyetemen, ahol a kreativitásé a főszerep Fotó: Varga Henrietta

Fenntartható város épül a táborban

Dr. Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese hangsúlyozta: a tábor elindításának célja kezdetben az volt, hogy az egyetemi közösség tagjainak gyermekeinek nyújtsanak tartalmas nyári elfoglaltságot.

Családbarát egyetemként fontos küldetésünk, hogy a nálunk dolgozó és tanuló szülők érezzék: számítanak nekünk. A gyermekeik számára szervezett igényes, szimbolikus programok ezt az elkötelezettséget tükrözik. Idén azonban új fejezet kezdődött: a program megnyílt a soproni családok előtt is, aminek köszönhetően közel száz gyermek táborozhat az egyetemen a nyár folyamán

Fotó: Varga Henrietta

A második hét központi témája a fenntarthatóság és a kreativitás. A gyerekek játékos, élményszerű módon ismerkednek meg a fenntartható városokkal, a megújuló energiaforrásokkal, az aktív és passzív energiagazdálkodás alapjaival, valamint az újrahasznosítás fontosságával. Szerettük volna, ha már fiatal korban tudatosan gondolkodnak a környezetvédelemről – a hét végéig például egyáltalán nem keletkezik felesleges hulladék, minden anyagot újrahasznosítunk, még a névre szóló poharakat is beépítjük az alkotásokba

- osztotta meg lapunkkal Dr. Kósa Balázs, a Soproni Egyetem Falipari Mérnöki és Kreatívipari Karának oktatási dékánhelyettese.

- A hét elejét egy botanikus kerti sétával és anyaggyűjtéssel kezdtük annak érdekében, hogy közelebb hozzuk a természetet a gyerekekhez. Ezt követően a nagyobbak fenntartható városmakettet építenek, míg a kisebbek rajzokon keresztül fejezik ki kreatív elképzeléseiket. A mesterséges intelligenciát is bevonjuk: a gyerekek terveiből digitális képeket generálunk, hogy láthassák, milyen irányba fejlődhetett volna a fantáziájuk. Szerettük volna, ha minél változatosabb a gyerekek hete, így a fenntarthatósági programok mellett bábjáték, mesefelolvasás, díszlettervezés, és bábszínházi előadás is színesíti a programot. A gyerekek maguk készítették a díszleteket, majd az előadásban visszanézhették hogyan keltek életre a munkáik.