47 perce
Játékosan tanítottak önvédelmet a gyereknek a vitnyédi táborban
A nyári táborozás nemcsak a pihenésről és a játékról szól, hanem lehetőséget teremt új, hasznos ismeretek szerzésére is. Idén nyáron ismét elindult az a kezdeményezés, amely során Győr egyik meghatározó vagyonvédelmi vállalkozása ingyenes önvédelmi bemutatókat tart általános iskolás gyerekeknek nyári táborokban.
A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett nyári táborban a fiatalok játékos keretek között, mégis hiteles és tapasztalt szakemberektől tanulják meg, hogyan reagáljanak veszélyes helyzetekre. A bemutatók során a gyerekek nemcsak megismerkedhetnek a veszélyhelyzetek természetével, hanem kipróbálhatják a szituációs gyakorlatokat, megtanulhatják az alapvető szabadulástechnikákat, és együttműködve részt vehetnek a tanárnéni megmentésében is, ahol egy imitált támadásból juttatják biztonságba a pedagógust.
Táborban tanítottak önvédelmet
„Szívesen támogatjuk ezeket a táborokat – jó látni, ahogy a gyerekek mosolyogva gyakorolják a mozdulatokat, és magabiztosan próbálják leszerelni a náluk sokkal nagyobb biztonsági őrt” – nyilatkozta Pongrácz Balázs, a Marcus cégcsoport tulajdonosa.
„Azonban azt is mindig elmondjuk: ha valóban bajba kerülnek, a legjobb stratégia a futás.”
A biztonsági cégcsoport már több mint egy évtizede aktív támogatója az ilyen jellegű edukációs programoknak, idén nyáron is öt helyszínen tartanak interaktív bemutatókat.
A foglalkozások célja, hogy tudatosítsák a gyerekekben, hogy veszélyhelyzetek bármikor adódhatnak, és erről otthon is beszélgessenek a szüleikkel.