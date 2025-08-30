1 órája
Szívet melengető szüret - Vakok, gyengénlátók és látók közös szedték a szőlőt - fotók
Idén már hatodik alkalommal rendezték meg Sopronban azt a szüretet, amely különlegessége abban rejlik, hogy a vakok és gyengénlátók is aktívan részt vehetnek benne.
Szerencsére az időjárás is kegyes volt a szüretelőkhöz, nem tűzött nagyon a nap, járt a levegő, így minden adott volt, hogy jó hangulatban teljen a szőlőszedés.
- Ez a program számunkra nem csupán közösségi esemény, hanem lehetőség arra, hogy támogassuk a látássérült embereket, és együtt élhessünk át egy különleges élményt” – mondta Bors Dániel, a Lions Club Sopron jelenlegi elnöke.
Szüret a vakok és gyengénlátóknak
A szüreten a Vakok és Gyengénlátók soproni csoportjának tagjai is részt vettek. A kezdeményezést a Lions Club Sopron évekkel ezelőtt hívta életre, és a nagy sikerre való tekintettel idén is megtartották. Szombaton a Hauer Borászat szőlőültetvényén kezdődött meg a munka az egyesület és a klub tagjai közreműködésével.
- Mintegy harminc látássérült résztvevőt láttunk vendégül, akiket klubtagjaink segítettek a szüret során. Egy látó és egy látássérült páros együtt dolgozott a sorok között, vödrökkel, kesztyűkkel és ollóval felszerelve – mesélte Bors Dániel.
- Bár szimbolikus formában, de valóban kézbe vehették a termést, és megtapasztalhatták a szőlő illatát, a friss levegőt, a természet közelségét. Ez az élmény számukra felbecsülhetetlen.
Hozzájárul a látássérültek önbecsüléséhez
A visszajelzések alapján a résztvevők szinte már várják ezt az eseményt az éves programjukban.
- Van, aki teljesen vak, van, akinek erős látásromlása van, így számukra a szüret nem csupán fizikai aktivitás, hanem az önállóság és a hasznosság érzésének megerősítése is – mondta a klubelnök.
A közös munka után a résztvevők nem csupán a szüret örömét viszik haza, hanem házi készítésű ételekkel és friss musttal is gazdagodnak a vendéglátás keretében. A Lions Club Sopron számára fontos, hogy a résztvevők aktív szereplői legyenek a szüretnek, a szüret utáni feldolgozásban, a préselésben is közreműködhetnek.
- Ez nemcsak közösségépítő program, hanem hozzájárul a látássérültek önbecsüléséhez is – tette hozzá Bors Dániel.
Boldogan zárják a nyarat
A nemzetközi Lions mozgalom az alapítása óta kiemelten támogatja a látássérült embereket, és a soproni klub e hagyományt követve évről évre lehetőséget teremt a közös élményekre. Bár az időjárás kiszámíthatatlan, és eső esetén alternatív programot biztosítanak, a szervezők mindig gondoskodnak arról, hogy a résztvevők ne maradjanak élmény nélkül.
Ez a szüret évente visszatérő, szívet melengető esemény, amely minden résztvevő számára különlegessé varázsolja az őszt – zárta szavait a klubelnök.