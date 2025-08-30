Szívet melengető szüret - Vakok, gyengénlátók és látók közös szedték a szőlőt - fotók

Szerencsére az időjárás is kegyes volt a szüretelőkhöz, nem tűzött nagyon a nap, járt a levegő, így minden adott volt, hogy jó hangulatban teljen a szőlőszedés.

Szuper időben telt az idei szüret, amelyet a vakok és gyengénlátóknak szerveztek Fotó: Lions club

- Ez a program számunkra nem csupán közösségi esemény, hanem lehetőség arra, hogy támogassuk a látássérült embereket, és együtt élhessünk át egy különleges élményt” – mondta Bors Dániel, a Lions Club Sopron jelenlegi elnöke.

Szüret a vakok és gyengénlátóknak

A szüreten a Vakok és Gyengénlátók soproni csoportjának tagjai is részt vettek. A kezdeményezést a Lions Club Sopron évekkel ezelőtt hívta életre, és a nagy sikerre való tekintettel idén is megtartották. Szombaton a Hauer Borászat szőlőültetvényén kezdődött meg a munka az egyesület és a klub tagjai közreműködésével.

- Mintegy harminc látássérült résztvevőt láttunk vendégül, akiket klubtagjaink segítettek a szüret során. Egy látó és egy látássérült páros együtt dolgozott a sorok között, vödrökkel, kesztyűkkel és ollóval felszerelve – mesélte Bors Dániel.

- Bár szimbolikus formában, de valóban kézbe vehették a termést, és megtapasztalhatták a szőlő illatát, a friss levegőt, a természet közelségét. Ez az élmény számukra felbecsülhetetlen.

Fotó: Lions club

Hozzájárul a látássérültek önbecsüléséhez

A visszajelzések alapján a résztvevők szinte már várják ezt az eseményt az éves programjukban.

- Van, aki teljesen vak, van, akinek erős látásromlása van, így számukra a szüret nem csupán fizikai aktivitás, hanem az önállóság és a hasznosság érzésének megerősítése is – mondta a klubelnök.

A közös munka után a résztvevők nem csupán a szüret örömét viszik haza, hanem házi készítésű ételekkel és friss musttal is gazdagodnak a vendéglátás keretében. A Lions Club Sopron számára fontos, hogy a résztvevők aktív szereplői legyenek a szüretnek, a szüret utáni feldolgozásban, a préselésben is közreműködhetnek.

- Ez nemcsak közösségépítő program, hanem hozzájárul a látássérültek önbecsüléséhez is – tette hozzá Bors Dániel.

Fotó: Lions club

Boldogan zárják a nyarat

A nemzetközi Lions mozgalom az alapítása óta kiemelten támogatja a látássérült embereket, és a soproni klub e hagyományt követve évről évre lehetőséget teremt a közös élményekre. Bár az időjárás kiszámíthatatlan, és eső esetén alternatív programot biztosítanak, a szervezők mindig gondoskodnak arról, hogy a résztvevők ne maradjanak élmény nélkül.