Továbbra is sok a szúnyog a Duna mentén - A héten is irtanak, mutatjuk hol és mikor

Bár az idei száraz nyár miatt eddig viszonylag alacsony volt a szúnyog ártalom, az elmúlt hetekben szükségesség vált a fokozott szúnyoggyérítés. Az országban továbbra is a Duna mentén, köztük a Szigetközben van a legtöbb szúnyog. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberi a héten 111 településen, mint egy 14402 hektáron hajtanak végre földi kémiai szúnyoggyérítést a térségben. Mutatjuk mely településekre mikor érkeznek a szakemberek.

Fotó: Csapó Balázs

Szúnyoggyérítés Győr-Moson-Sopronban

2025.08.25.

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Feketeerdő

Halászi

Jánossomorja

Kisbodak

Levél

Lipót

Máriakálnok

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Újrónafő

Bőny

Mezőörs

Nagybajcs

Nagyszentjános

Rétalap

Vámosszabadi

Vének

Sopron

2025.08.26

Károlyháza

Lébény

Abda

Börcs

Győrújbarát

Koroncó

Kunsziget

Nyúl

Öttevény

Pér

Töltéstava

Fertőboz

Fertőhomok

Fertőd

Fertőszéplak

Hidegség

Hegykő

Kópháza

Győrszemere

Fertőendréd

Röjtökmuzsaj

Fertőszentmiklós

Nagycenk

Petőháza

2025.08.27