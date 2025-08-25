Védekezés
1 órája
Továbbra is sok a szúnyog a Duna mentén - A héten is irtanak, mutatjuk hol és mikor
A katasztrófavédelem szakemberei több mint 100 településen küzdenek a vérszívók ellen a héten.
Bár az idei száraz nyár miatt eddig viszonylag alacsony volt a szúnyog ártalom, az elmúlt hetekben szükségesség vált a fokozott szúnyoggyérítés. Az országban továbbra is a Duna mentén, köztük a Szigetközben van a legtöbb szúnyog. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberi a héten 111 településen, mint egy 14402 hektáron hajtanak végre földi kémiai szúnyoggyérítést a térségben. Mutatjuk mely településekre mikor érkeznek a szakemberek.
Szúnyoggyérítés Győr-Moson-Sopronban
2025.08.25.
- Bezenye
- Darnózseli
- Dunakiliti
- Dunaremete
- Feketeerdő
- Halászi
- Jánossomorja
- Kisbodak
- Levél
- Lipót
- Máriakálnok
- Mosonmagyaróvár
- Mosonszentmiklós
- Mosonszolnok
- Mosonudvar
- Püski
- Újrónafő
- Bőny
- Mezőörs
- Nagybajcs
- Nagyszentjános
- Rétalap
- Vámosszabadi
- Vének
- Sopron
2025.08.26
- Károlyháza
- Lébény
- Abda
- Börcs
- Győrújbarát
- Koroncó
- Kunsziget
- Nyúl
- Öttevény
- Pér
- Töltéstava
- Fertőboz
- Fertőhomok
- Fertőd
- Fertőszéplak
- Hidegség
- Hegykő
- Kópháza
- Győrszemere
- Fertőendréd
- Röjtökmuzsaj
- Fertőszentmiklós
- Nagycenk
- Petőháza
2025.08.27
- Ásványráró
- Hédervár
- Mecsér
- Dunaszeg
- Dunaszentpál
- Gönyű
- Győrladamér
- Győrújfalu
- Győrzámoly
- Ikrény
- Kisbajcs
- Rábapatona
