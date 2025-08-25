Továbbra is sok a szúnyog a Duna mentén - A héten is irtanak, mutatjuk hol és mikor

augusztus 25., hétfő

A katasztrófavédelem szakemberei több mint 100 településen küzdenek a vérszívók ellen a héten.

Kisalföld.hu

Bár az idei száraz nyár miatt eddig viszonylag alacsony volt a szúnyog ártalom, az elmúlt hetekben szükségesség vált a fokozott szúnyoggyérítés. Az országban továbbra is a Duna mentén, köztük a Szigetközben van a legtöbb szúnyog. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberi a héten 111 településen, mint egy 14402 hektáron hajtanak végre földi kémiai szúnyoggyérítést a térségben. Mutatjuk mely településekre mikor érkeznek a szakemberek.

Szúnyoggyérítés Győr-Moson-Sopronban

2025.08.25.

  • Bezenye
  • Darnózseli
  • Dunakiliti
  • Dunaremete
  • Feketeerdő
  • Halászi
  • Jánossomorja
  • Kisbodak
  • Levél
  • Lipót
  • Máriakálnok
  • Mosonmagyaróvár
  • Mosonszentmiklós
  • Mosonszolnok
  • Mosonudvar
  • Püski
  • Újrónafő
  • Bőny
  • Mezőörs
  • Nagybajcs
  • Nagyszentjános
  • Rétalap
  • Vámosszabadi
  • Vének
  • Sopron

2025.08.26

  • Károlyháza
  • Lébény
  • Abda
  • Börcs
  • Győrújbarát
  • Koroncó
  • Kunsziget
  • Nyúl
  • Öttevény
  • Pér
  • Töltéstava
  • Fertőboz
  • Fertőhomok
  • Fertőd
  • Fertőszéplak
  • Hidegség
  • Hegykő
  • Kópháza
  • Győrszemere
  • Fertőendréd
  • Röjtökmuzsaj
  • Fertőszentmiklós
  • Nagycenk
  • Petőháza

2025.08.27

  • Ásványráró
  • Hédervár
  • Mecsér
  • Dunaszeg
  • Dunaszentpál
  • Gönyű
  • Győrladamér
  • Győrújfalu
  • Győrzámoly
  • Ikrény
  • Kisbajcs
  • Rábapatona

 

