Miért emelkedik a stégek bérleti díja a Szúnyog-szigeten?

Berecz Péter győri olvasónk azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy nem érti, miért kell évről-évre súlyos ezrekkel emelni a Szúnyog-szigeti stégek bérleti díját. A Szúnyog sziget egy különleges képződmény Győr mellett a Mosoni-Duna által körülölelve. A stégeket a nyaralótulajdonosok veszik igénybe, a legtöbben ideiglenesen laknak ott. Berecz Péter elmondta, körülbelül tíz éve építette a 14 négyzetméteres alkotmányt. Ő rakta össze, tartja karban. A stégekre szükség van rá, mert a mély folyómeder miatt nehéz lenne amúgy kikötni a parton, a házakhoz jutni. Állítása szerint nem érti, hogy ha ő tartja karban, ő építi, akkor miért kell bérleti díjat fizetnie a vízügynek. Jelenleg 54 ezer forintot fizet egy évre, idén 4500 forinttal emelkedett a díj. Ő úgy tudja, hogy a Tiszán például nem is kell fizetni. Érdeklődtünk az Észak-dunántúli vízügyi igazgatóságnál, ha a válasz megérkezik, közzétesszük.

Szúnyog-szigeti stégek: a Mosoni-Duna a Magyar állam tulajdona. Fotó: CSAPO BALAZS

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján a Mosoni-Duna parthasználatokról az olvasható, hogy az utóbbi években jelentősen megnövekedtek a lakossági igények a Mosoni-Duna part és a vízfelület használatára. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen a Mosoni-Duna mindenkit elvarázsol kanyargósságával, vadregényességével, csendes, tiszteletteljes nyugalmával. Egyre többen költöznek a folyóparti településekre, és egyre gyakrabban jelennek meg a vízpartokon különböző építmények. Találkozhatunk partbiztosításokkal, partfalakkal, tereprendezéssel, feltöltésekkel, a vízben úszóművekkel, stégekkel, stb. Főként Mosonmagyaróváron, Máriakálnokon, a Feketeerdei-holtág partján, Kimlén, Mecséren, a Szúnyog –sziget partjain és Győrben, de bárhol máshol is előfordulnak. Hozzáteszik, hogy a Mosoni-Duna folyó kizárólagosan a Magyar állam tulajdonát képezi, melynek a kezelésére az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) jogosult. A Mosoni-Duna medrének, és egyes parti területeinek ingatlanai az igazgatóság vagyonkezelésében állnak. Ez azt jelenti, hogy ezeket a területeket a szomszédos ingatlantulajdonosok nem kezelhetik a sajátjukként, ugyanúgy, mint bármely más szomszédét sem. Az ÉDUVIZIG vagyonkezelésű ingatlanokon (akár vízfelület, akár szárazulat) minden használathoz bérleti szerződést szükséges kötni a vízüggyel. A terület használatára vonatkozó bérleti díjat egyedileg határozzák meg.