augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utánajártunk

1 órája

Miért emelkedik a stégek bérleti díja a Szúnyog-szigeten?

Címkék#Pinnyéd#vízfelület#Magyar állam#szúnyog stég#díj

A Szúnyog-szigeti stégek bérleti díja miatt kereste meg lapunkat olvasónk.

Kisalföld.hu

Berecz Péter győri olvasónk azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy nem érti, miért kell évről-évre súlyos ezrekkel emelni a Szúnyog-szigeti stégek bérleti díját. A Szúnyog sziget egy különleges képződmény Győr mellett a Mosoni-Duna által körülölelve. A stégeket a nyaralótulajdonosok veszik igénybe, a legtöbben ideiglenesen laknak ott. Berecz Péter elmondta, körülbelül tíz éve építette a 14 négyzetméteres alkotmányt. Ő rakta össze, tartja karban. A stégekre szükség van rá, mert a mély folyómeder miatt nehéz lenne amúgy kikötni a parton, a házakhoz jutni. Állítása szerint nem érti, hogy ha ő tartja karban, ő építi, akkor miért kell bérleti díjat fizetnie a vízügynek. Jelenleg 54 ezer forintot fizet egy évre, idén 4500 forinttal emelkedett a díj. Ő úgy tudja, hogy a Tiszán például nem is kell fizetni. Érdeklődtünk az Észak-dunántúli vízügyi igazgatóságnál, ha a válasz megérkezik, közzétesszük.

Szúnyog-szigeti stégek: a Mosoni-Duna a Magyar állam tulajdona
Szúnyog-szigeti stégek: a Mosoni-Duna a Magyar állam tulajdona. Fotó: CSAPO BALAZS

Szúnyog-szigeti stégek: a Mosoni-Duna a Magyar állam tulajdona

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján a Mosoni-Duna parthasználatokról az olvasható, hogy az utóbbi években jelentősen megnövekedtek a lakossági igények a Mosoni-Duna part és a vízfelület használatára. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen a Mosoni-Duna mindenkit elvarázsol kanyargósságával, vadregényességével, csendes, tiszteletteljes nyugalmával. Egyre többen költöznek a folyóparti településekre, és egyre gyakrabban jelennek meg a vízpartokon különböző építmények. Találkozhatunk partbiztosításokkal, partfalakkal, tereprendezéssel, feltöltésekkel, a vízben úszóművekkel, stégekkel, stb. Főként Mosonmagyaróváron, Máriakálnokon, a Feketeerdei-holtág partján, Kimlén, Mecséren, a Szúnyog –sziget partjain és Győrben, de bárhol máshol is előfordulnak. Hozzáteszik, hogy a Mosoni-Duna folyó kizárólagosan a Magyar állam tulajdonát képezi, melynek a kezelésére az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) jogosult. A Mosoni-Duna medrének, és egyes parti területeinek ingatlanai az igazgatóság vagyonkezelésében állnak. Ez azt jelenti, hogy ezeket a területeket a szomszédos ingatlantulajdonosok nem kezelhetik a sajátjukként, ugyanúgy, mint bármely más szomszédét sem. Az ÉDUVIZIG vagyonkezelésű ingatlanokon (akár vízfelület, akár szárazulat) minden használathoz bérleti szerződést szükséges kötni a vízüggyel. A terület használatára vonatkozó bérleti díjat egyedileg határozzák meg.

Győr Velencéje. Az erdő rejtekében, Pinnyéd és Győrújfalu között a Mosoni-Duna két ága által közrefogott rejtett földdarab található. Hét hektár buja zöldben, csendben és nyugalomban 50 ház, nyaraló bújik meg a nagyváros közvetlen közelében. Ez a Szúnyog-sziget. Korábban bejártuk az egzotikus szigetet. ITT olvashatja el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu