augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harc a vérszívók ellen

5 órája

Irtják a szúnyogokat Győrben

Címkék#vérszívó#árhullám#szúnyog

A GÁZVAN Kft. a Győr-Szol Zrt. megbízásából augusztus 12-én kedden éjszaka (pótnap 13-a.) földi-kémiai szúnyoggyérítést végez Győr közigazgatási területén belül az alábbi területeken.

Földi-kémiai szúnyoggyérítés lesz Győrben. Sok a szúnyog. Melegködös technológiával: Károlyháza – Dózsa-major, Győrszentiván – Kertváros, Likócs, Vagongyár, Győrszentiván, Nagybácsa + Külső Bácsai út, Révfalu (Víziváros és egyetem környéke). Kezelés várható kezdete: 20 óra. Alkalmazott írószer: Deltasect Plus 1,2 ULV

Szúnyog ellen kellenek
Szúnyog ellen védekeznek a szakemberek.

Szúnyog ellen kellenek

A közlemény szerint a múlt hét során levonuló Mosoni-Duna és Duna árhullámait követően visszamaradt, biológiai úton nem kezelhető tenyészhelyeken az extrém meleg időjárásnak köszönhetően az általános tájékoztatásban szereplő egy hétnél rövidebb idő alatt kikelt imágók okozta hirtelen fellépő extrém mértékű, 600+ csípés/óra/fő ártalom kezelése vált szükségessé.
A kezelt területekhez kapcsolódó mérőpontokon augusztus 8-án este 0-30 csípésszámot mértek, mely augusztus 10-én estére 24- 600! csípés/óra/fő szúnyogsűrűséggé nőtt. A magas szúnyogártalom mérséklése tette indokolttá a beavatkozást.

Az adatok

Likócs – Kövecses utca vége           24 csípés/óra/fő
Kertváros – Fenyves sor            600+ csípés/óra/fő
Révfalu – Kócsag u. vége          600+ csípés/óra/fő
Révfalu – Széchenyi híd                 48 csípés/óra/fő

Vigyük be, rakják el ezeket

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu