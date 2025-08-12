Irtják a szúnyogokat Győrben

Földi-kémiai szúnyoggyérítés lesz Győrben. Sok a szúnyog. Melegködös technológiával: Károlyháza – Dózsa-major, Győrszentiván – Kertváros, Likócs, Vagongyár, Győrszentiván, Nagybácsa + Külső Bácsai út, Révfalu (Víziváros és egyetem környéke). Kezelés várható kezdete: 20 óra. Alkalmazott írószer: Deltasect Plus 1,2 ULV

Szúnyog ellen védekeznek a szakemberek.

Szúnyog ellen kellenek

A közlemény szerint a múlt hét során levonuló Mosoni-Duna és Duna árhullámait követően visszamaradt, biológiai úton nem kezelhető tenyészhelyeken az extrém meleg időjárásnak köszönhetően az általános tájékoztatásban szereplő egy hétnél rövidebb idő alatt kikelt imágók okozta hirtelen fellépő extrém mértékű, 600+ csípés/óra/fő ártalom kezelése vált szükségessé.

A kezelt területekhez kapcsolódó mérőpontokon augusztus 8-án este 0-30 csípésszámot mértek, mely augusztus 10-én estére 24- 600! csípés/óra/fő szúnyogsűrűséggé nőtt. A magas szúnyogártalom mérséklése tette indokolttá a beavatkozást.

Az adatok

Likócs – Kövecses utca vége 24 csípés/óra/fő

Kertváros – Fenyves sor 600+ csípés/óra/fő

Révfalu – Kócsag u. vége 600+ csípés/óra/fő

Révfalu – Széchenyi híd 48 csípés/óra/fő

Vigyük be, rakják el ezeket

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.