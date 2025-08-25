augusztus 25., hétfő

Csípnek

1 órája

Sok a szúnyog a Duna mentén, irtják a vérszívókat a Szigetközben is

Címkék#vérszívó#Szigetköz#szúnyog

A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt, de júliusban az árhullám miatt ismét megjelentek a csípőszúnyogok.

Kisalföld.hu
Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében írta, hogy egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom, valamint a lakókörnyezetünkben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat. Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre. A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is ártalmat okozhatnak. A katasztrófavédelem koordinálásával a szakemberek biológiai módszerrel védekeztek a szúnyoglárvák ellen, azonban számos tenyészőhely biológiai eljárással történő kezelése természetvédelmi oltalom miatt csak részlegesen megvalósítható.

Az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A héten 5 budapesti kerület mellett 10 vármegye 245 településén lépnek fel a vérszívók ellen. A kezelésekre számos Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében kerül sor. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt kialakult szúnyogártalom visszaszorítására a Dráva mentén és Sopron környékén végzik el a munkálatokat. A múlt hét második felére tervezett ám a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket pótolják Baja és Mohács környékén, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

 

