Karbantartás
1 órája
Szünetel a melegvíz-szolgáltatás Sopronban
Melegvíz-szünet várható pénteken Sopronban.
A Sopron Holding tájékoztatása szerint augusztus 29-én, pénteken 8 és 12 óra között a Makó és a Határőr utca szolgáltatási területén nem lesz elérhető a használati melegvíz. A kimaradás oka a vízmű hibaelhárítása.
