Karbantartás

1 órája

Szünetel a melegvíz-szolgáltatás Sopronban

Melegvíz-szünet várható pénteken Sopronban.

Kisalföld.hu

A Sopron Holding tájékoztatása szerint augusztus 29-én, pénteken 8 és 12 óra között a Makó és a Határőr utca szolgáltatási területén nem lesz elérhető a használati melegvíz. A kimaradás oka a vízmű hibaelhárítása.

 

 

 

