2 órája
Amerikában csinált karriert, ma mindent megtesz a szülőfalujáért
Major Miklós 1956-ban, mindössze 21 évesen hagyta el szülőfaluját, Egyházasfalut. Az emigráció az Egyesült Államokba vitte, ahol új életet épített, ám a szíve mindig visszahúzta szülőföldjére. Neve mára összefonódott a falu templomainak, temetőinek és közösségi értékeinek felújításával, támogatásával. Vele beszélgettünk az adományok mögötti fogadalomról, és mecénási munkájáról
- Major Miklós története mindenkinek példaértékű lehet
- Bár távol került hazájától, egy korábban tett fogadalmát nem szegte meg
- Nevéhez az egyházasfalui templomok, szobrok megújítása fűződik
Major Miklós története arról a mély gyökerekből fakadó elköteleződésről szól, amelyet sem a távolság, sem pedig a hosszú évtizedek nem tudtak megingatni. Bár Amerikában teremtett magának új otthont és jövőt, mindig kereste a módját annak, hogy visszaadhasson abból, amit a szülőföldtől kapott. Ígérete, amelyet fiatalon tett egy segítő katolikus papnak, ma már látható nyomokban él tovább: templomok, temetők és köztéri szobrok újultak meg az ő támogatásával. Amerikában élő felesége és 3 gyermeke, 7 unokája semmit sem veszít azzal, hogy szülőfaluját támogatja, hiszen az Ő jövőjük is teljes mértékben biztosítva van.
1956-ban, mindössze huszonegy évesen hagyta el Egyházasfalut. Hogyan élte meg a döntést, hogy elinduljon, és hogyan tudta a távolból mégis megőrizni a kapcsolatot szülőfalujával?
Valóban, huszonegy éves voltam, amikor eljöttem. Nem volt könnyű hátrahagyni a szüleimet, hiszen egyedüli gyerek voltam, testvérek nélkül, de mégsem szerettem a helyzetemet. Már tizenöt éves koromtól azon töprengtem, hogyan lehetne megszökni innen. Bár a családunk helyzete nem volt rossz, közel kerültünk ahhoz, hogy kuláknak minősítsenek bennünket. A forradalom után pedig mindent elvettek – a szőlőt, a földeket. Végül úgy éreztem, nincs más választásom: ha valóban szabadon akarok élni, el kell mennem. A vágyam az volt, hogy magát a kommunizmust hagyjam hátra, és ez sikerült is.
Mikor tért vissza először?
Amikor megkaptam az amerikai állampolgárságot, rögtön igyekeztem hazajönni. Akkoriban még nem engedtek Magyarországra, de Bécsben már találkozhattam a szüleimmel. Sopronban a vonatállomáson láthattuk egymást: integettek nekem a rokonok, húsz-huszonöten is. Megható volt. Csak később mertem kockáztatni, hogy ténylegesen hazajöjjek Magyarországra. Nem volt egyszerű, de soha nem bántam meg.
Rengeteget tett a szülőfalujáért: templomfelújítások, közösségi kezdeményezések, a temetők rendbetétele. Mikor született meg önben a gondolat, hogy ilyen formán támogassa a községet?
Amikor 1956-ban elhagytam az országot, egy katolikus pap segített nekem. Akkor megfogadtam: ha egyszer lesz erőm és lehetőségem, vissza fogom adni az egyháznak és a közösségnek, amit kaptam. Nemcsak Amerikában segítettem - és napjainkig is nagyon sokat segítek-, hanem mindig figyeltem arra is, hogy itthon mit tehetek. Egyházasfalun Varga Imre esperes-plébános közbenjárásával kezdtem el a templomok támogatását több mint harminc éve, amely a kihangosítással és a mellékoltárok aranyozásával indult. Majd később folytattam Szabó Miklós plébános támogatásával, így azóta a településen lévő mindkét templom teljes belső és külső felújításon esett át. Tetőszerkezet, külső falak újraszínezése, szigetelése, új padok (keresztényi templomban), nagytemplomban orgona felújítás, új bejárati ajtó és szélfogó, új kerítéskapu benne Egyházasfalu címerével, sekrestye felújítása és még nagyon sok minden, amit sorra megcsináltunk.
A faluban nemcsak a templomok, de a temetők és köztéri szobrok is megújultak az ön támogatásával.
Való igaz, 4 temető van a faluban és mindegyikben volt mit tenni. Utak, parkolók, kerítések, ravatalozók újultak meg. Ahol sárban kellett járni, ott ma már kulturált, rendezett út van. Szeretem, ha a környezet, ahol az őseim nyugszanak, méltó állapotban van. 11 kültéri szobrot újíttattunk fel és elkészült az újtemetőben is egy teljesen új szobor (főkereszt) hiszen ott, a temetkezési helyek megynyitása óta (1977) nem volt. Kerestem egy szoborfaragó mestert, akivel az ausztriai Szentmargitbányából választottunk követ és megvalósulhatott az a vágyam, hogy minden temetőben álljon egy főkeresztet.
Szülőföldemet soha nem feledtem
Az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb adománya a fénykereszt felállítása volt, amelyet a közelmúltban avattak fel. Honnan jött az ötlet?
Sopronkövesden láttam először fénykeresztet, és mélyen megérintett. Utánanéztem a történetének: a kék-fehér színek Szűz Máriára utalnak, a kereszt méretei a Golgotát idézik. A hagyomány szerint egy falu fölött állva oltalmat, védelmet ad Krisztus és Mária kegyelméből. Ez annyira megfogott, hogy elhatároztam: Egyházasfalunak is lesz fénykeresztje. A rokonok segítettek megtalálni az építtetőt, majd nagy szerencsémre megtaláltuk a Jagadics családot, akik a gyönyörű kivitelezést végezték, én pedig minden erőmet beletettem, hogy a legszebb legyen. Csodálatos látvány nappal szép zöld környezetben, este amikor kivilágítva látom, mindig meghatódom. Bízom benne, hogy sikerül megcsodálnom még néhányszor és haza tudok jönni a szülőfalumba.
Ha az elmúlt évtizedekre visszatekint, melyik munkájára a legbüszkébb?
Talán a nagytemplom felújítására. Az elmúlt évtizedek folyamatos munkái külső és belső felújítások, karbantartások, világítás teljes megújítása a templomkertben is, szebbé és talán vonzóbbá is tették az ott élők és oda látogatók számára templomunkat. Amerikából hozattunk egy hatalmas ventilátort is, amit a templom méreteihez gyártottak le. De ha őszinte akarok lenni, mindegyik munkára büszke vagyok: a temetők rendezésére, a szobrokra, a fénykeresztre. Mind szívből jött.
Mit üzenne a mai fiataloknak, akik talán nem értik, miért fontos egy falu közösségéért dolgozni?
Azt, hogy a közösség a legnagyobb erő. Ma sajnos kevesebben járnak templomba, mint régen, de hiszem, hogy a hit és az összetartozás újra feléledhet. Egy falu nemcsak házakból áll, hanem emberekből, akik felelősséggel tartoznak egymásért. Ha mindenki csak egy kicsit tenne hozzá, sokkal szebb lenne az életünk.
Névjegy:
Major Miklós 1935-ben született Egyházasfaluban, 21 évesen vándorolt ki Amerikába. 1964-ben az USA-ban megalapította a Microsonic Inc.-et, majd 1993-ban a Microsonic-Labor Kft. is megkezdte működését hazánkban. Major Miklós soha nem feledte szülőfaluját, az elmúlt harminc évben hitének és szeretetének köszönhetően szobrok, templomok és temetők újultak meg a településen.