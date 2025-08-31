Amerikában csinált karriert, ma mindent megtesz a szülőfalujáért

Major Miklós története mindenkinek példaértékű lehet

Bár távol került hazájától, egy korábban tett fogadalmát nem szegte meg

Nevéhez az egyházasfalui templomok, szobrok megújítása fűződik

Major Miklós története arról a mély gyökerekből fakadó elköteleződésről szól, amelyet sem a távolság, sem pedig a hosszú évtizedek nem tudtak megingatni. Bár Amerikában teremtett magának új otthont és jövőt, mindig kereste a módját annak, hogy visszaadhasson abból, amit a szülőföldtől kapott. Ígérete, amelyet fiatalon tett egy segítő katolikus papnak, ma már látható nyomokban él tovább: templomok, temetők és köztéri szobrok újultak meg az ő támogatásával. Amerikában élő felesége és 3 gyermeke, 7 unokája semmit sem veszít azzal, hogy szülőfaluját támogatja, hiszen az Ő jövőjük is teljes mértékben biztosítva van.

Major Miklós több, mint harminc éve Egyházasfalu egyik legnagyobb mecénása, szülőföldje mindig is fontos volt számára Fotó: Rombai Péter

1956-ban, mindössze huszonegy évesen hagyta el Egyházasfalut. Hogyan élte meg a döntést, hogy elinduljon, és hogyan tudta a távolból mégis megőrizni a kapcsolatot szülőfalujával?

Valóban, huszonegy éves voltam, amikor eljöttem. Nem volt könnyű hátrahagyni a szüleimet, hiszen egyedüli gyerek voltam, testvérek nélkül, de mégsem szerettem a helyzetemet. Már tizenöt éves koromtól azon töprengtem, hogyan lehetne megszökni innen. Bár a családunk helyzete nem volt rossz, közel kerültünk ahhoz, hogy kuláknak minősítsenek bennünket. A forradalom után pedig mindent elvettek – a szőlőt, a földeket. Végül úgy éreztem, nincs más választásom: ha valóban szabadon akarok élni, el kell mennem. A vágyam az volt, hogy magát a kommunizmust hagyjam hátra, és ez sikerült is.

Mikor tért vissza először?

Amikor megkaptam az amerikai állampolgárságot, rögtön igyekeztem hazajönni. Akkoriban még nem engedtek Magyarországra, de Bécsben már találkozhattam a szüleimmel. Sopronban a vonatállomáson láthattuk egymást: integettek nekem a rokonok, húsz-huszonöten is. Megható volt. Csak később mertem kockáztatni, hogy ténylegesen hazajöjjek Magyarországra. Nem volt egyszerű, de soha nem bántam meg.

Rengeteget tett a szülőfalujáért: templomfelújítások, közösségi kezdeményezések, a temetők rendbetétele. Mikor született meg önben a gondolat, hogy ilyen formán támogassa a községet?