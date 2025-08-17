1 órája
Egyszer volt egy szőnyeggyár Sopronban, fantasztikus fotókat mutatunk
A Soproni Szőnyeggyár (SOTEX) évtizedeken át a város egyik meghatározó ipari büszkesége volt. Aki valaha betette ide a lábát, emlékszik a szövőgépek ritmusára, a frissen készült szőnyegek illatára és a több száz dolgozó összeszokott munkájára.
A hetvenes években már mintegy 1200 ember dolgozott itt, a termékek pedig országszerte és külföldön is elismerést arattak. A szőnyeggyár a 20. század közepén élte fénykorát.
Egyszer volt egy szőnyeggyár
A kínálatban helyet kapott a faltól-falig teríthető „Diadal” szőnyeg és a sokszínű, tűzött „Duó” típus is, amelyek bemutatói után a rendelések sokszorosan meghaladták az előzetes várakozásokat. A minőség javítása és az árak mérséklése egyaránt fontos cél volt, ami komoly piaci sikereket hozott.
Az 1980-as évekre a gyár a Lakástextil Vállalat részeként működött tovább, modern technológiákkal, köztük szintetikus anyagok felhasználásával.
A munkahely nem csupán megélhetést adott, hanem közösséget is teremtett: a dolgozók között családi és baráti kapcsolatok szövődtek, amelyek a gyár megszűnése után is sokáig megmaradtak.
Valaha én is itt dolgoztam, és hosszú éveken át meghatározta az életemet. Sokat tanultam a munkáról, az emberségről és a hozzáállás fontosságáról. A gyár falai között nemcsak szakmai tapasztalatot szereztem, hanem életre szóló értékeket is.
Ma már csak a régi fotók, újságcikkek és a visszaemlékezések idézik fel a Soproni Szőnyeggyár mindennapjait.
Az egykori üzemcsarnokok helyén más tevékenységek folynak, de a város ipartörténetének fontos fejezete örökre megmarad az emlékezetben.