Múltidéző

1 órája

Egyszer volt egy szőnyeggyár Sopronban, fantasztikus fotókat mutatunk

Címkék#múltidéző#soproni szőnyeggyár#emlék

A Soproni Szőnyeggyár (SOTEX) évtizedeken át a város egyik meghatározó ipari büszkesége volt. Aki valaha betette ide a lábát, emlékszik a szövőgépek ritmusára, a frissen készült szőnyegek illatára és a több száz dolgozó összeszokott munkájára.

Varga Henrietta

A hetvenes években már mintegy 1200 ember dolgozott itt, a termékek pedig országszerte és külföldön is elismerést arattak. A szőnyeggyár a 20. század közepén élte fénykorát. 

szőnyeggyár
A Soproni Szőnyeggyár 1958-ban Fotó: Fortepan / Kriss Géza

Egyszer volt egy szőnyeggyár

A kínálatban helyet kapott a faltól-falig teríthető „Diadal” szőnyeg és a sokszínű, tűzött „Duó” típus is, amelyek bemutatói után a rendelések sokszorosan meghaladták az előzetes várakozásokat. A minőség javítása és az árak mérséklése egyaránt fontos cél volt, ami komoly piaci sikereket hozott.

Az 1980-as évekre a gyár a Lakástextil Vállalat részeként működött tovább, modern technológiákkal, köztük szintetikus anyagok felhasználásával. 

A munkahely nem csupán megélhetést adott, hanem közösséget is teremtett: a dolgozók között családi és baráti kapcsolatok szövődtek, amelyek a gyár megszűnése után is sokáig megmaradtak.

Szőnyeggyári börze Fotó: Kisalföld archív

Valaha én is itt dolgoztam, és hosszú éveken át meghatározta az életemet. Sokat tanultam a munkáról, az emberségről és a hozzáállás fontosságáról. A gyár falai között nemcsak szakmai tapasztalatot szereztem, hanem életre szóló értékeket is.

Ma már csak a régi fotók, újságcikkek és a visszaemlékezések idézik fel a Soproni Szőnyeggyár mindennapjait. 

Az egykori üzemcsarnokok helyén más tevékenységek folynak, de a város ipartörténetének fontos fejezete örökre megmarad az emlékezetben.

 

