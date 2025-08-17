Egyszer volt egy szőnyeggyár Sopronban, fantasztikus fotókat mutatunk

A hetvenes években már mintegy 1200 ember dolgozott itt, a termékek pedig országszerte és külföldön is elismerést arattak. A szőnyeggyár a 20. század közepén élte fénykorát.

A Soproni Szőnyeggyár 1958-ban Fotó: Fortepan / Kriss Géza

Egyszer volt egy szőnyeggyár

A kínálatban helyet kapott a faltól-falig teríthető „Diadal” szőnyeg és a sokszínű, tűzött „Duó” típus is, amelyek bemutatói után a rendelések sokszorosan meghaladták az előzetes várakozásokat. A minőség javítása és az árak mérséklése egyaránt fontos cél volt, ami komoly piaci sikereket hozott.

Az 1980-as évekre a gyár a Lakástextil Vállalat részeként működött tovább, modern technológiákkal, köztük szintetikus anyagok felhasználásával.

A munkahely nem csupán megélhetést adott, hanem közösséget is teremtett: a dolgozók között családi és baráti kapcsolatok szövődtek, amelyek a gyár megszűnése után is sokáig megmaradtak.

Szőnyeggyári börze Fotó: Kisalföld archív

Valaha én is itt dolgoztam, és hosszú éveken át meghatározta az életemet. Sokat tanultam a munkáról, az emberségről és a hozzáállás fontosságáról. A gyár falai között nemcsak szakmai tapasztalatot szereztem, hanem életre szóló értékeket is.

Ma már csak a régi fotók, újságcikkek és a visszaemlékezések idézik fel a Soproni Szőnyeggyár mindennapjait.