Tömény kilencvenes évek

1 órája

Végre! A Szomszédokat nézhetjük online, elérhető az ikonikus kultsorozat

A legendássá vált magyar sorozat végre elérhető a Médiaklikken. A rajongók izgatottságát jól jelzi, hogy már most a legnépszerűbb tartalmak között található a vegytiszta kilencvenes évek hangulatát, a gazdagréti paneltömb lakóinak életét bemutató Szomszédok.

Pardavi Mariann

A Szomszédok utolsó fejezetét 1999. december 30-án tűzték műsorra. Azóta ugyan többször ismételték, legutóbb az M3 csatorna vetítette 2017-ben. A sorozat az évtizedek során kultikussá vált, egyes karakterei az internetes poénok világában mémesedtek: a két legnépszerűbb szereplő a gazdagréti Batman, Vágási Feri lett, aki akár élete kockáztatásával is megmenti a panelek között bajba jutottakat, valamint Janka néni, aki minden lehetőséget megragadott, hogy szintbe hozza véralkoholszintjét.

szomszédok online mediaklikk gazdagrét
A Szomszédok egyik jelenetében Jutka és Feri vendégeskedik a szigorú szülőknél. 

A Szomszédok első adását 1987. május 7-én vetítették. Az évek során nemcsak a közönség szerette meg, hanem a színészek is szinte otthonukként tekintettek a díszletekre. A közös képviselőt alakító Máriáss József és a piaci árus szerepében brillírozó Szabó Ottó is ragaszkodott ahhoz, hogy elköszönhessen imádott közönségétől: a nagybeteg színészek utolsó napjaikban még kamera elé álltak, küzdelmük helyet kapott a vásznon.

Ha Ön is újraélné a kilencvenes éveket, már nem kell többé zsiványkodni a sutyiban feltöltött online tartalmak között. A Médiaklikk oldalára elkezdték feltölteni a fejezeteket. Egyelőre negyvennégy epizód érhető el, a feltöltés éppen a legendás szilveszteri bulinál tart, amelyet 1988. december 29-én vetítettek. "Most jön, ami még nem volt" – próbált poénosan szigorú lenni ebben a fejezetben Magenheim Ádám lánya és anyósa nagyszobában megtartott buliján. És igen, most jön, ami még nem volt, hiszen végre nézhetjük online a legendás sorozatot. 

Szomszédok online – itt keresse!

Kattintson a kiemelt szavakra, és eléri a Szomszédok fejezeteit. A leírás alatt évadokra osztották a feltöltők a sorozatot. Ha az „1. évad – 1987” lenyíló fülre kattint, elérhetővé válnak a további részek, egészen negyvennégy fejezetig.

Alább pedig egy rövid bakivideó hangolódásnak:

 

 

