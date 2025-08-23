augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rengetegen várták

1 órája

Teljes egészében elérhető a kultikus magyar sorozat

Címkék#Görbe Nóra#Linda online#Szomszédok online

A rajongók már nagyon várták, így végre ez a sorozat is nézhető az online platformon, a Médiaklikken. Ha tippelnünk kell, ezen a hétvégén biztosan sokan újranézik majd a Szomszédok című teleregény mellett ezt a sorozatot is.

Kisalföld.hu

A gazdagréti panelek között játszódó Szomszédok után újabb magyar sorozat vált elérhetővé online. Ön is izgult a nyolcvanas években a karatézó tinilányért, aki epizódról epizódra rúgta vesén a rosszfiúkat? A Médiaklikken most újraélheti a nyolcvanas éveket a Linda című sorozat révén. Az egészet feltöltötték, az első résztől az utolsóig elérhető az összes epizód. Az 1984 és 1990 között bemutatott sorozatban a főszerepeket Görbe Nóra, Szerednyey Béla, Bodrogi Gyula és Pécsi Ildikó alakították.

szomszédok, linda, online, mediaklikk, sorozat
A Szomszédok mellett már a Linda című sorozatot is újranézheti online. 
Forrás: Mediaklikk

A feltöltés örömére összegyűjtöttünk három érdekességet a sorozatról. Ön melyiket ismerte?

  • A főszereplő Görbe Nóra ugyan tinilányt alakít, de a sorozat kezdetekor már jócskán maga mögött hagyta a tinédzseréveket: 25 éves volt, amikor az első részt forgatták.
  • Gát György rendező ötletét a karatézó rendőrlányról a Magyar Televízió többször visszadobta. Gát azonban kitartó volt: addig próbálkozott, míg a döntéshozók rábólintottak, és készíthetett három próbarészt. Akkora sikere lett, hogy a többi már történelem.
  • Görbe Nóra hosszú éveken keresztül balettozott, ami jó alapnak bizonyult ahhoz, hogy a szerep kedvéért elsajátítsa a harcművészetet. Több mint egy évig edzett, mire megszerezte a zöld övet.
Lehet egy képet hallani? Ha Ön is hallja a Linda rúgásait kísérő legendássá vált kurjantást, nincs egyedül. 

Szomszédok után itt a Linda is!

A sorozatokért kattintson a kiemelt szavakra: Szomszédok online, Linda online 

A leírások alatt lenyíló füleket talál, ahol évadokra bontva kereshet az epizódok között. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu