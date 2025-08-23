Teljes egészében elérhető a kultikus magyar sorozat

A gazdagréti panelek között játszódó Szomszédok után újabb magyar sorozat vált elérhetővé online. Ön is izgult a nyolcvanas években a karatézó tinilányért, aki epizódról epizódra rúgta vesén a rosszfiúkat? A Médiaklikken most újraélheti a nyolcvanas éveket a Linda című sorozat révén. Az egészet feltöltötték, az első résztől az utolsóig elérhető az összes epizód. Az 1984 és 1990 között bemutatott sorozatban a főszerepeket Görbe Nóra, Szerednyey Béla, Bodrogi Gyula és Pécsi Ildikó alakították.

A Szomszédok mellett már a Linda című sorozatot is újranézheti online.

Forrás: Mediaklikk

A feltöltés örömére összegyűjtöttünk három érdekességet a sorozatról. Ön melyiket ismerte?

A főszereplő Görbe Nóra ugyan tinilányt alakít, de a sorozat kezdetekor már jócskán maga mögött hagyta a tinédzseréveket: 25 éves volt, amikor az első részt forgatták.

Gát György rendező ötletét a karatézó rendőrlányról a Magyar Televízió többször visszadobta. Gát azonban kitartó volt: addig próbálkozott, míg a döntéshozók rábólintottak, és készíthetett három próbarészt. Akkora sikere lett, hogy a többi már történelem.

Görbe Nóra hosszú éveken keresztül balettozott, ami jó alapnak bizonyult ahhoz, hogy a szerep kedvéért elsajátítsa a harcművészetet. Több mint egy évig edzett, mire megszerezte a zöld övet.

Lehet egy képet hallani? Ha Ön is hallja a Linda rúgásait kísérő legendássá vált kurjantást, nincs egyedül.

Szomszédok után itt a Linda is!

A sorozatokért kattintson a kiemelt szavakra: Szomszédok online, Linda online

A leírások alatt lenyíló füleket talál, ahol évadokra bontva kereshet az epizódok között.