Szomszédok-kvíz feketeöves rajongóknak – Még a legelvetemültebbek is elvéreznek!

A kilencvenes években kéthetente csütörtökön egy egész ország ült a tévé elé a gazdagréti panelek között játszódó Szomszédok epizódja miatt. Harmincnyolc évvel az első rész bemutatása után hasonló élményben lehet része a rajongóknak: a Mediaklikk.hu oldalon folyamatosan töltik fel az epizódokat, már 44 elérhető a 331-ből.

Ennek örömére kvízt készítettünk, de az izzasztó fajtából! Ezt garantáltan csak a feketeöves Szomszédok-rajongók tudják hibátlanul kitölteni. Önnek hány jó válasza lett? És melyik kérdésnél vérzett el?