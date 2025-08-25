Szomszédok-kvíz feketeöves rajongóknak – Még a legelvetemültebbek is elvéreznek!

augusztus 25., hétfő

Számtalan Szomszédok-kvízbe futhatunk az interneten, de ezek általában csak a felszínt kapargatják. A Kisalföld kvíze azonban garantáltan megizzaszt!

A kilencvenes években kéthetente csütörtökön egy egész ország ült a tévé elé a gazdagréti panelek között játszódó Szomszédok epizódja miatt. Harmincnyolc évvel az első rész bemutatása után hasonló élményben lehet része a rajongóknak: a Mediaklikk.hu oldalon folyamatosan töltik fel az epizódokat, már 44 elérhető a 331-ből.

Ennek örömére kvízt készítettünk, de az izzasztó fajtából! Ezt garantáltan csak a feketeöves Szomszédok-rajongók tudják hibátlanul kitölteni. Önnek hány jó válasza lett? És melyik kérdésnél vérzett el?

1.
Ugyan a tömbben nincsen gáz, mégis felrobbant valami. Kerei Gusztáv sátorozást tervezett, emiatt vásárolt turista gázpalackot, ezt szerette volna kipróbálni, amikor nagy robajjal megadta magát. Mit főzött?
2.
Kinél béreltek szobát Mágenheimék, mielőtt beköltöztek a Lantos utcába?
3.
Mit mondott Lenke néni Taki bácsinak és Almának, amikor otthagyták a házukat és panelbe költöztek?
4.
„20 forintért a héten csak egyszer merek sonkát venni” – mondta egy közértes jelenetben Böhm bácsi Takinak. Hány dekát kért és mennyivel mértek neki többet?
5.
Ki mondta? Akinek telefonja van, az valaki!
6.
Melyik latin bölcsességgel búcsúzott Böhm bácsi?
7.
Mit csinált Hável igazgató, amikor először találkozott Jutkával az új iskolában?
8.
Mivel piszkálták a gyerekek, de még a felnőttek is Kozma Jocót, Julcsi barátját?
9.
Miért vetélt el Jutka?

 

 

