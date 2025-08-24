Gyász
43 perce
Szomorú hírről számoltak be a lébényi önkéntes tűzoltók
Elhunyt a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület oszlopos tagja.
"Megrendülve tudatjuk, hogy Tűzoltó Bajtársunk, Mitring Imre a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiemelkedő, oszlopos tagja, aki idén 60 éve volt egyesületünk kötelékében, 78. életévében elhunyt! Fájó szívvel búcsúzunk!" – írta közösségi oldalán az egyesület.
