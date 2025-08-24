augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Szomorú hírről számoltak be a lébényi önkéntes tűzoltók

Címkék#Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület#Mitring Imre#gyász

Elhunyt a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület oszlopos tagja.

Kisalföld.hu
Szomorú hírről számoltak be a lébényi önkéntes tűzoltók

"Megrendülve tudatjuk, hogy Tűzoltó Bajtársunk, Mitring Imre a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kiemelkedő, oszlopos tagja, aki idén 60 éve volt egyesületünk kötelékében, 78. életévében elhunyt! Fájó szívvel búcsúzunk!" – írta közösségi oldalán az egyesület.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu