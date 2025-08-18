Szüret a Soproni Borvidéken, az Irsait szedik először - fotók, videó

Az elmúlt hónapok változékony időjárása sok mindent befolyásolt. Májusban és júniusban kevesebb volt a csapadék mint szükséges lett volna, júliusban viszont bőséges eső hullott, ami éppen jókor érkezett. A szőlő ekkor kezdte kitölteni a bogyókat, és a nedvesség segítette a megfelelő fejlődést.

A Soproni Borvidék Ranisch-dűlőjében megkezdődött az idei szőlőszüret. Fotó: Kisalföld

Szőlőszüret a Soproni Borvidéken

A túlzott forróság szerencsére elmaradt, így a bogyók nem kényszerérettek, hanem szépen kiteltek és beértek – fogalmazott a Taschner Kurt. A szőlőnek a túl magas, 30 fok fölötti hőmérséklet sem kedvez, hiszen ilyenkor a növény inkább védekezik, mint érlel. Idén azonban csak néhány extrán meleg nap volt, így a szőlő természetes módon, jó arányokkal tudott beérni - tette hozzá.

Az elsőként szüretelt fajta, az Irsai Olivér megfelelő sav- és cukortartalommal várható. Bár kiemelkedő évnek talán nem nevezhető a 2025-ös, az arányok kiegyensúlyozottak. A borász kiemelte: a savak megőrzése kulcskérdés, hiszen azok adják a bor „tartását”. Ha túl alacsony a savtartalom, a bor könnyen elveszíti frissességét, míg túl magas savak esetén élvezhetetlenné válhat. Az idei szőlőben a savak szépen megmaradtak, ami kedvez a friss, illatos boroknak.