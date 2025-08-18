1 órája
Szüret a Soproni Borvidéken, az Irsait szedik először - fotók, videó
Bár a szüretet hagyományosan szeptemberhez kötik, a Soproni Borvidéken augusztus 18-án megkezdték a munkát. Taschner Kurt borász elmondta, hogy ez az időpont korántsem számít rendkívülinek, főleg, ha az Irsai Olivér korai érésére gondolunk. A legkorábbi kezdés a térségben hét évvel ezelőtt volt, amikor már július végén elindult a szőlőszedés. Az idei augusztus közepi időpont inkább tekinthető átlagosnak.
Az elmúlt hónapok változékony időjárása sok mindent befolyásolt. Májusban és júniusban kevesebb volt a csapadék mint szükséges lett volna, júliusban viszont bőséges eső hullott, ami éppen jókor érkezett. A szőlő ekkor kezdte kitölteni a bogyókat, és a nedvesség segítette a megfelelő fejlődést.
Szőlőszüret a Soproni Borvidéken
A túlzott forróság szerencsére elmaradt, így a bogyók nem kényszerérettek, hanem szépen kiteltek és beértek – fogalmazott a Taschner Kurt. A szőlőnek a túl magas, 30 fok fölötti hőmérséklet sem kedvez, hiszen ilyenkor a növény inkább védekezik, mint érlel. Idén azonban csak néhány extrán meleg nap volt, így a szőlő természetes módon, jó arányokkal tudott beérni - tette hozzá.
Az elsőként szüretelt fajta, az Irsai Olivér megfelelő sav- és cukortartalommal várható. Bár kiemelkedő évnek talán nem nevezhető a 2025-ös, az arányok kiegyensúlyozottak. A borász kiemelte: a savak megőrzése kulcskérdés, hiszen azok adják a bor „tartását”. Ha túl alacsony a savtartalom, a bor könnyen elveszíti frissességét, míg túl magas savak esetén élvezhetetlenné válhat. Az idei szőlőben a savak szépen megmaradtak, ami kedvez a friss, illatos boroknak.
Szüret a Soproni BorvidékenFotók: Varga Henrietta
Taschner Kurt István kitért egy aggasztó jelenségre is: a Soproni Borvidéket egyre inkább sújtja az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amely különösen a kékszőlőket veszélyezteti. Jó hír azonban, hogy a fehér fajták – mint a Zöld veltelini, Chardonnay vagy Irsai Olivér – kevésbé érintettek, így ezek termesztése biztonságosabbnak tűnik a jövőben.
Valószínű, hogy a jövőben sok gazda inkább fehér szőlő telepítésében gondolkodik majd, hiszen ezeknek jobb a piaca, és kevésbé veszélyezteti őket a betegség
– jegyezte meg.
A mai szüret már egészen másképp zajlik, mint évtizedekkel ezelőtt. A legtöbb gazda géppel dolgozik, mivel a kézi szüret munkaerőhiány és költségek miatt egyre kevésbé megoldható.
- Több mint tíz éve géppel szüretelünk. A szüretelő kombájn nem a fürtöket szedi le, hanem lerázza a bogyókat, majd összegyűjti őket. Ez gyorsabb és kíméletesebb, ráadásul a fehér szőlőknél nagyon fontos, hogy gyorsan beérjenek a pincébe. Kézi szüretre ma már alig van ember, és jóval drágább is. Csak különleges minőségnél, például hordós érlelésre szánt tételeknél használjuk a kézi munkát, de ez már ritka.
- Mekkora különbség van a kézi és a gépi szüret között? - tettük fel a kérdést.
– Óriási. Húsz éve például egy nap alatt harminc ember dolgozott, hogy száz mázsa kékszőlőt rozéhoz leszedjenek. Ugyanezt ma egy kombájn két óra alatt elvégzi. És közben a szőlő hűvösen, gyorsan bejut a pincébe – ami a minőség szempontjából kulcsfontosságú.
A Soproni Borvidéken tehát augusztus közepén elkezdődött a szüret, ami az Irsai Olivér esetében átlagosnak számít. Az időjárás kedvezett a bogyók fejlődésének, így kiegyensúlyozott savakkal és megfelelő cukortartalommal várhatóak az első borok. Bár a borvidéket egyre komolyabban fenyegeti az aranyszínű sárgaság, a fehér szőlőfajták biztató jövőt kínálnak. A modern technológia pedig lehetővé teszi, hogy a szőlő gyorsan és minőségmegőrző módon kerüljön a pincékbe, megőrizve a Soproni borok egyedi karakterét.
kisalfold.hu videó
