augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

26°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természet

16 perce

Szigetközi bálnavadászaton - Kipróbáltuk a Rudolf-liget új tanösvényét - képek

Címkék#séta#gyerek#Rudolf liget#környezet#okostelefon

A mosonmagyaróvári Rudolf liget újabb különlegességgel gazdagodott: a Rotary Klub kezdeményezésére tanösvényt alakítottak ki ott, amely egyszerre kínál kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és modern technikai élményt a Szigetközről. Mi is ellátogattunk ide, hogy saját szemünkkel – és persze okostelefonunkkal – fedezzük fel, mit rejt az új létesítmény. Szigetközi állatok mellett különös lényeket is felfedeztünk.

Mészely Réka

A liget már önmagában is kellemes, árnyas sétákra csábít, a frissítő zöld környezet, a madárdal és a nyugodt hangulat mindig jó ok arra, hogy az ember ide látogasson. Most azonban a séta több lett, mint puszta kikapcsolódás: a mosonmagyaróvári Rotary klub és a Farkaskölyök Ifjúsági Egyesület által nemrég kialakított tanösvénye révén a látogatók érdekes tényeket tudhatnak meg a szigetközi állatvilágról.

szigetköz tanösvény mosonmagyaróvár
Szigetköz: a mosonmagyaróvári Rudolf liget újabb különlegességgel gazdagodott.
Fotó: Mészely Réka

Szigetköz állatvilága elevenedik meg okostelefonunkon

Az információk azonban nem csupán a táblán olvashatók. Az okostelefonunk kamerájával, egy applikáción keresztül további tartalmak nyílnak meg, hogy játékos módon bővítsük tudásunkat. Keressük az akácfa oszlopokat, rajta az állatokkal, köztük két kakukktojással, egy bálnával és egy fókával. 

Nézze meg képgalériánkat: 

Szigetközi bálnavadászaton - Kipróbáltuk a Rudolf-liget új tanösvényét

Fotók: Mészely Réka

A tanösvény minden korosztály számára élvezetes: a gyerekek a játékos feladatokkal könnyedén leköthetők. Külön előny, hogy a telefonos tartalmakhoz csak internetkapcsolat szükséges.

A Rotary klub ezzel a fejlesztéssel egyszerre tett a közösségért és a természetért: a tanösvény nemcsak szórakoztató és informatív, hanem ösztönöz arra is, hogy jobban megbecsüljük környezetünket. Mi pedig a séta végén úgy éreztük, hogy gazdagabbak lettünk – nemcsak ismeretekkel, hanem élményekkel is.

 Aki pedig egy kellemes, mégis tartalmas kikapcsolódásra vágyik, annak bátran ajánljuk, hogy járja végig a Rudolf liget új tanösvényét, lehetőleg okostelefonnal a kezében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu