Szigetközi bálnavadászaton - Kipróbáltuk a Rudolf-liget új tanösvényét - képek
A mosonmagyaróvári Rudolf liget újabb különlegességgel gazdagodott: a Rotary Klub kezdeményezésére tanösvényt alakítottak ki ott, amely egyszerre kínál kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és modern technikai élményt a Szigetközről. Mi is ellátogattunk ide, hogy saját szemünkkel – és persze okostelefonunkkal – fedezzük fel, mit rejt az új létesítmény. Szigetközi állatok mellett különös lényeket is felfedeztünk.
A liget már önmagában is kellemes, árnyas sétákra csábít, a frissítő zöld környezet, a madárdal és a nyugodt hangulat mindig jó ok arra, hogy az ember ide látogasson. Most azonban a séta több lett, mint puszta kikapcsolódás: a mosonmagyaróvári Rotary klub és a Farkaskölyök Ifjúsági Egyesület által nemrég kialakított tanösvénye révén a látogatók érdekes tényeket tudhatnak meg a szigetközi állatvilágról.
Szigetköz állatvilága elevenedik meg okostelefonunkon
Az információk azonban nem csupán a táblán olvashatók. Az okostelefonunk kamerájával, egy applikáción keresztül további tartalmak nyílnak meg, hogy játékos módon bővítsük tudásunkat. Keressük az akácfa oszlopokat, rajta az állatokkal, köztük két kakukktojással, egy bálnával és egy fókával.
Nézze meg képgalériánkat:
Szigetközi bálnavadászaton - Kipróbáltuk a Rudolf-liget új tanösvényétFotók: Mészely Réka
A tanösvény minden korosztály számára élvezetes: a gyerekek a játékos feladatokkal könnyedén leköthetők. Külön előny, hogy a telefonos tartalmakhoz csak internetkapcsolat szükséges.
A Rotary klub ezzel a fejlesztéssel egyszerre tett a közösségért és a természetért: a tanösvény nemcsak szórakoztató és informatív, hanem ösztönöz arra is, hogy jobban megbecsüljük környezetünket. Mi pedig a séta végén úgy éreztük, hogy gazdagabbak lettünk – nemcsak ismeretekkel, hanem élményekkel is.
Aki pedig egy kellemes, mégis tartalmas kikapcsolódásra vágyik, annak bátran ajánljuk, hogy járja végig a Rudolf liget új tanösvényét, lehetőleg okostelefonnal a kezében.