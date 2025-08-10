Szigetközi bálnavadászaton - Kipróbáltuk a Rudolf-liget új tanösvényét - képek

A liget már önmagában is kellemes, árnyas sétákra csábít, a frissítő zöld környezet, a madárdal és a nyugodt hangulat mindig jó ok arra, hogy az ember ide látogasson. Most azonban a séta több lett, mint puszta kikapcsolódás: a mosonmagyaróvári Rotary klub és a Farkaskölyök Ifjúsági Egyesület által nemrég kialakított tanösvénye révén a látogatók érdekes tényeket tudhatnak meg a szigetközi állatvilágról.

Szigetköz: a mosonmagyaróvári Rudolf liget újabb különlegességgel gazdagodott.

Fotó: Mészely Réka

Szigetköz állatvilága elevenedik meg okostelefonunkon

Az információk azonban nem csupán a táblán olvashatók. Az okostelefonunk kamerájával, egy applikáción keresztül további tartalmak nyílnak meg, hogy játékos módon bővítsük tudásunkat. Keressük az akácfa oszlopokat, rajta az állatokkal, köztük két kakukktojással, egy bálnával és egy fókával.

