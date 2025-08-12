Szigethy Attilában bíztak az emberek, gondolt vissza 1956-ra az egykori forradalmár, Büki Lajos

Augusztus 12-én van éppen hatvannyolc éve, hogy 1957. augusztus 12-én meghalt Szigethy Attila, kapuvári születésű, parasztpárti politikus, az 1956-os forradalom meghatározó alakja. Kapuváron, az önkormányzat szervezésben tartottak megemlékezést kedden kora este. A város vezetői először Szigethy Attila egykori lakóházánál helyeztek el koszorút, majd a temetőben, sírjánál hajtottak fejet.

Szigethy Attila sírjánál a város vezetői is elhelyezték a tisztelet koszorúját a kapuvári temetőben. Fotó: Cs. K. A.

Szigethy Attila sírjánál emlékeztek

Szigethy Attila a forradalom egyik erkölcsi iránytűje volt, a Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke. 1912-ben született Kapuváron. Egész életét a demokrácia, a szabadság és az emberi méltóság védelmének szentelte, hangzott el a kapuvári megemlékezésem.

A rendezvény szónoka Szabó István tanár volt. Emlékeztetett rá, hogy Szigethy Attila hatvannyolc éve halt meg és 1991-ben temették el Kapuváron, hiszen halála után harmincnégy évvel találták meg összezúzott tetemét nyolc társával együtt a sopronkőhidai, elhanyagolt rabtemetőben.

A megemlékezésen Horváth István közreműködött klarinétjátékával, illetve az Őszirózsa Dalkör énekelt. Díszőrséget a győri nemzetőrség állt. A mártírhalált halt politikus sírjánál a város nevében Horváth László polgármester, Tóth Imre és Erdős Vilmos alpolgármesterek, illetve Szabó István helyezték el a megemlékezés koszorúját.