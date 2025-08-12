augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

19 órája

Szigethy Attilában bíztak az emberek, gondolt vissza 1956-ra az egykori forradalmár, Büki Lajos, fotók videó

Címkék#Büki Lajos#megemlékezés#Szigethy Attila#forradalom#Kapuvár#temető

Szigethy Attila, mártírhalált halt 1956-os politikus emléke előtt hajtottak fejet kedden a kapuvári temetőben. Szigethy Attila 1957-ben ezen a napon, augusztus 12-én halt meg.

Cs. Kovács Attila

Augusztus 12-én van éppen hatvannyolc éve, hogy 1957. augusztus 12-én meghalt Szigethy Attila, kapuvári születésű, parasztpárti politikus, az 1956-os forradalom meghatározó alakja. Kapuváron, az önkormányzat szervezésben tartottak megemlékezést kedden kora este. A város vezetői először Szigethy Attila egykori lakóházánál helyeztek el koszorút, majd a temetőben, sírjánál hajtottak fejet.

Szigethy Attila 1956-os politikusra emlékeztek a kapuvári temetőben.
Szigethy Attila sírjánál a város vezetői is elhelyezték a tisztelet koszorúját a kapuvári temetőben. Fotó: Cs. K. A.

Szigethy Attila sírjánál emlékeztek

Szigethy Attila a forradalom egyik erkölcsi iránytűje volt, a Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke. 1912-ben született Kapuváron. Egész életét a demokrácia, a szabadság és az emberi méltóság védelmének szentelte, hangzott el a kapuvári megemlékezésem.

A rendezvény szónoka Szabó István tanár volt. Emlékeztetett rá, hogy Szigethy Attila hatvannyolc éve halt meg és 1991-ben temették el Kapuváron, hiszen halála után harmincnégy évvel találták meg összezúzott tetemét nyolc társával együtt a sopronkőhidai, elhanyagolt rabtemetőben. 

A megemlékezésen Horváth István közreműködött klarinétjátékával, illetve az Őszirózsa Dalkör énekelt. Díszőrséget a győri nemzetőrség állt. A mártírhalált halt politikus sírjánál a város nevében Horváth László polgármester, Tóth Imre és Erdős Vilmos alpolgármesterek, illetve Szabó István helyezték el a megemlékezés koszorúját.

Szigethy Attila emlékét őrzik Kapuváron

Fotók: Cs. Kovács Attila

Az eseményen részt vett a győri Büki Lajos, aki 1956-ban aktív részese volt a forradalomnak, a szabadságharc leverése után pedig börtönbüntetést kapott. Lajos bácsi mindent megtesz azért, hogy 1956. hősei ne menjenek feledésbe és a mai fiatalok is emlékezzenek a történtekre és tanuljanak a hősök példájából.

– Ott voltunk a győri események sűrűjében. A mi igazi forradalmi tettünk az a győri ÁVH megyei főosztályának lefegyverzése volt-emlékezett vissza Büki Lajos kérésünkre Kapuváron. Szigethy Attiláról elmondta, hogy az emberek bíztak benne. Sokan ismerték és jó híre volt, tisztelték őt. Az 1956 utáni sorsáról is tudtak.

Lajos bácsi még kifejtette, hogy nem könnyű beszélni mindarról, amit átéltek, de tudja, hogy muszáj átadni az emlékeit. "A forradalommal kapcsolatos eseményeket tiszteletben tartom és igyekszem ott lenni a megemlékezéseken, ahogy azt erőm engedi"-jegyezte meg.

 

kisalfold.hu videó

