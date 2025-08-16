augusztus 16., szombat

Dobogós helyre pályázik

43 perce

Tollaslabdában indul a sopronkőhidai szervátültetett őrmester

Címkék#Sopronkőhidai Fegyház és Börtön#szervátültetett#tollaslabda

A magyar válogatottat 70 szervátültetett sportoló képviseli a Szervátültetettek Világjátéka rendezvényen. Köztük van Varga Krisztina bv. őrmester, csontvelő-transzplantált sportoló. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön munkatársa tollaslabda sportágban bizonyíthat.

Kisalföld.hu

A Szervátültetettek Világjátéka augusztus 18-án kezdődik és 24-ig tart. Az idei, XXV. játékoknak Drezda ad otthont. A megmérettetésen 54 ország több mint 2500 sportolója méri össze tudását és erejét. Köztük lesz Varga Krisztina bv. őrmester, a Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézet állománytagja, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön munkatársa tollaslabda sportágban bizonyíthat.

Szervátültetettek Világjátéka
Szervátültetettek Világjátéka - Varga Krisztina bv. őrmester tollaslabda sportágban indul.

- Nagyon izgatott vagyok, már csak azért is, mert ez lesz az első világversenyem, ahová a párom és a keresztlányom is elkísér. Így, hogy élőben, a közönség soraiban fognak értem szorítani még inkább, és főleg nekik is szeretnék bizonyítani – mondta el a csontvelő-transzplantált sportoló, amikor az előtte álló megmérettetésről mesélt.

Szervátültetettek Világjátéka 70 magyar résztvevővel

A Világjátékon a magyar csapatot 70 szervátültetett sportoló képviseli. Mintegy 11 sportágban 36 vesetranszplantált, 16 májátültetett, 7 szívátültetett, 8 csontvelő-transzplantált,  2 tüdőtranszplantált, 1 kombinált vese- és májátültetett sportoló indul. Krisztina egy súlyos betegség és egy csontvelő-transzplantáció után kezdett új életet, amelyben fontos szerep jutott a sportnak, azon belül a tollaslabdának. 

A csapat ünnepélyes eskütétele augusztus 9-én, a Magyar Sportok Házában volt, ezt követően edzőtáborban vesz részt a válogatott az indulás előtt.

A csapat ünnepélyes eskütétele augusztus 9-én, a Magyar Sportok Házában volt.

Krisztinának nem ez az első nemzetközi megmérettetése. 2023-ban Ausztráliában képviselte hazánkat a 24. Világjátékon. „Két évvel ezelőtt egyéniben 4. helyezést értem el, ezen mindenképp szeretnék javítani. Nagyon sokat készültem, jártam magánedzésekre is, hogy felállhassak a dobogóra!”

Tavaly Lisszabonban a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán ez háromszor is sikerült:  egyéniben korosztályos aranyérmet, vegyespárosban ezüstérmet, párosban pedig aranyérmet szerzett. „Idén egy szívtranszplantált fiú lesz a vegyespárom, akire nagyon büszke vagyok, hiszen többek között a tollaslabda szeretetének köszönhetően tudott lábra állni!” – mondta el Krisztina a versenytársáról.

Szurkoljunk együtt Krisztinának és a magyar csapatnak a sikeres szereplésért!

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége a honlapján és facebook oldalán folyamatosan nyomon követhetjük az eseményt és honfitársaink elért eredményeit is.

