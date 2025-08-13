augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álláspont

3 órája

A szenvedély láthatatlan motor, mely előre visz

Címkék#mesterember#szenvedély#szakmában#orvos#gyerek

Aki szívvel-lélekkel, szenvedéllyel végzi a hivatását, annak a munkája túlmutat önmagán: nyomot hagy az emberekben, értéket teremt, és talán még a világot is jobb hellyé teszi. A szenvedély sokat hozzátesz tevékenységünkhöz.

Mészely Réka

Ha szereted, amit csinálsz, soha nem kell dolgoznod egyetlen napot sem az életedben – tartja a mondás. Ez persze nem azt jelenti, hogy a hivatásunk mindig könnyű, gondtalan vagy fáradságmentes, hanem azt, hogy amikor szívvel-lélekkel végezzük a munkánkat, a nehézségek nem elrettentenek, hanem erőt adnak. A szenvedély olyan láthatatlan motor, amely akkor is előrevisz, amikor a körülmények nem kedveznek. 

A szenvedély láthatatlan motor, mely előre visz– álláspont a szívvel-lélekkel végzett hivatásról
A szenvedély láthatatlan motor, mely előre visz– álláspont a szívvel-lélekkel végzett hivatásról. Forrás: pexels.com

Szenvedély a munkánkban

Egy szakmában való elmélyüléshez szükség van tudásra, tapasztalatra és kitartásra, de ezek önmagukban gyakran kevésnek bizonyulnak. A szívből jövő lelkesedés az, ami valódi minőséget teremt: egy tanár, aki valóban szereti a gyerekeket és a tanítást, nem csak leadja a tananyagot, hanem inspirál; egy orvos, aki hivatásként éli meg a gyógyítást, nem csak a tüneteket kezeli, hanem a beteg egész emberi történetét látja; egy mesterember, aki örömmel formálja az anyagot, minden munkadarabba beletesz egy darabot önmagából. 

A szenvedélyes munka hatása nemcsak a kész termékben vagy a szolgáltatásban mérhető, hanem a környezetre gyakorolt kisugárzásában is. Az emberek ösztönösen érzik, ha valaki örömmel végzi a dolgát – és ez bizalmat, tiszteletet ébreszt. A lelkesedés ragadós: képes másokat is motiválni, tanítványokat, kollégákat, ügyfeleket egy­aránt. Aki szívvel-lélekkel végzi a hivatását, annak a munkája túlmutat önmagán: nyomot hagy az emberekben, értéket teremt, és talán még a világot is jobb hellyé teszi. Ha valaki valóban a saját útját járja, ha megtalálja azt a területet, amelyben örömét leli, a munka nemcsak eredményesebb, hanem személyiségformáló is lesz. Lapunkban örömmel mutatjuk be azokat, akik eszerint élnek, tevékenykednek másokért. 

A munka igazi értéke akkor születik meg, amikor nemcsak a kezünkkel, hanem a szívünkkel is dolgozunk. 
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu