Kapuváriak a bécsi, Szent István-napi szentmisén, a polgármester számolt be róla

Kapuvár küldöttsége is részt vett Bécsben a Stephansdom Szent István-napi ünnepi szentmiséjén. Horváth László polgármester számolt be az eseményről. Mint írja, "nagy megtiszteltetés volt", hogy ott lehettek az osztrák fővárosban a szentmisén és az azt követő ünnepi programon.

Kapuváriak is részt vettek a bécsi Szent István-napi szentmisén. Fotó: Horváth László közösségi oldala

"Szent István király ereklyéje előtt közösen tehettünk hitet keresztény értékeink és nemzeti összetartozásunk mellett. Jó volt látni, hogy a világ minden tájáról gyűltek össze magyarok ünnepelni"-fogalmazott Horváth László.

Kapuvárt Tóth Imre alpolgármesterrel együtt képviselték, de a jelen volt Hámori György is, a vármegyei közgyűlés elnöke, Kapuvár korábbi polgármestere, illetve Kiss Gy. Barnabás kapuvári származású ferences szerzetes, detroiti magyar plébános is.