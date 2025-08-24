augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent Istvánhoz imádkoztak

1 órája

Kapuváriak a bécsi, Szent István-napi szentmisén, a polgármester számolt be róla

Címkék#Tóth Imre#Kiss Gy Barnabás#Stephansdom#Horváth László#szentmise#Szent István#Hámori György#Bécs

Kapuvár is képviseltette magát Bécsben, a Stephansdom Szent István-napi szentmiséjén. Horváth László polgármestert és Tóth Imre alpolgármestert érte a megtiszteltetés.

Kisalföld.hu

Kapuvár küldöttsége is részt vett Bécsben a Stephansdom Szent István-napi ünnepi szentmiséjén. Horváth László polgármester számolt be az eseményről. Mint írja, "nagy megtiszteltetés volt", hogy ott lehettek az osztrák fővárosban a szentmisén és az azt követő ünnepi programon.

Kapuváriak is részt vettek a bécsi Szent István-napi szentmisén. Fotó: Horváth László közösségi oldala

"Szent István király ereklyéje előtt közösen tehettünk hitet keresztény értékeink és nemzeti összetartozásunk mellett. Jó volt látni, hogy a világ minden tájáról gyűltek össze magyarok ünnepelni"-fogalmazott Horváth László.

Kapuvárt Tóth Imre alpolgármesterrel együtt képviselték, de a jelen volt Hámori György is, a vármegyei közgyűlés elnöke, Kapuvár korábbi polgármestere, illetve Kiss Gy. Barnabás kapuvári származású ferences szerzetes, detroiti magyar plébános is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu