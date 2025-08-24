40 perce
Kapuváriak a bécsi, Szent István-napi szentmisén, a polgármester számolt be róla
Kapuvár is képviseltette magát Bécsben, a Stephansdom Szent István-napi szentmiséjén. Horváth László polgármestert és Tóth Imre alpolgármestert érte a megtiszteltetés.
Kapuvár küldöttsége is részt vett Bécsben a Stephansdom Szent István-napi ünnepi szentmiséjén. Horváth László polgármester számolt be az eseményről. Mint írja, "nagy megtiszteltetés volt", hogy ott lehettek az osztrák fővárosban a szentmisén és az azt követő ünnepi programon.
"Szent István király ereklyéje előtt közösen tehettünk hitet keresztény értékeink és nemzeti összetartozásunk mellett. Jó volt látni, hogy a világ minden tájáról gyűltek össze magyarok ünnepelni"-fogalmazott Horváth László.
Kapuvárt Tóth Imre alpolgármesterrel együtt képviselték, de a jelen volt Hámori György is, a vármegyei közgyűlés elnöke, Kapuvár korábbi polgármestere, illetve Kiss Gy. Barnabás kapuvári származású ferences szerzetes, detroiti magyar plébános is.