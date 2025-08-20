33 perce
Szent István öröksége mindannyiunkban tovább él - Fotók a mosonmagyaróvári ünnepi műsorról
Ahogy Szent István király alapot teremtett a magyarság fennmaradásához, nekünk is felelősségünk, hogy alapot teremtsünk a következő nemzedékeknek: biztonságot, békét, kultúrát és hitet – emelte ki ünnepi beszédében Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója. Szent István király előtt ünnepi szentmisével és műsorral, koszorúzással tisztelegtek Mosonmagyaróváron.
A részben már megszépült Nepomuki Szent János plébániatemplomban ünnepi szentmisére gyűltek össze augusztus 20-án Mosonmagyaróváron, majd ünnepi műsorra és koszorúzásra várták az érdeklődőket a Szent István szobornál. Az érkezőket zenével a Kühne Koncert Fúvószenekar ifj. Vámos Gábor vezetésével és tánccal az Óvári Gazdászok Néptáncegyüttes fogadta.
Szent István király emléke előtt hajtottak fejet
Az ünnepségen ezúttal Czuppon Tamás régész-muzeológus, a Hansági Múzeum igazgatója szólt az egybegyűltekhez.
– E napon hajtunk fejet Szent István király emléke előtt, aki megteremtette a magyar államot, és lerakta nemzetünk ezeréves fennállásának alapjait. Ez az a nap, amikor közösen emlékezünk, amikor a múlt tanúságát és a jövő reménységét egyszerre hordozza minden ünnepi szónoklat, minden templomi harangszó és minden kenyérillat, amely betölti a tereket – kezdte beszédét a szónok, aki szerint ez az ünnep a kezdetekről szól. Arról, hogy egy nép, amely hosszú vándorút után hazát talált a Kárpát-medencében, képes volt összefogni, képes volt gyökeret verni és otthont teremteni magának.
Mosonmagyaróvár: Szent István öröksége mindannyiunkban tovább élFotók: Kerekes István
– Szent István király tettei nem csupán a történelem lapjaira íródtak: minden magyar szívében ott élnek, akik tudják, hogy a múlt értékeiből épül a jövő. Ő tanította meg nekünk, hogy a hit, a rend és az összetartozás nélkülözhetetlen a nemzet fennmaradásához – emelte ki Czuppon Tamás, aki emlékeztetett, hogy az ez az új kenyér ünnepe és a nemzeti összetartozás ünnepe is.
Mint elmondta, Szent István öröksége nem csupán intézményekben és törvényekben él tovább, hanem mindannyiunkban.
Ő volt az, aki felismerte, hogy a magyarság csak akkor maradhat fenn, ha erős állami keretek között, szilárd hitre és rendíthetetlen akaratra támaszkodva építi jövőjét. István király példát mutatott felelősségből, bölcsességből és emberségből.
Szent István mintául szolgált minden elkövetkező magyar államférfi számára. A magyar nemzet az életművének és a kereszténység felvételének köszönhetően vált azzá, ami ma is: európai magyar nemzetté.
Mit jelent magyarnak lenni?
– Augusztus 20-a arról is szól, hogy minden nemzedéknek újra és újra választ kell adnia: mit jelent magyarnak lenni? Mit jelent itt élni, ezen a földön, amelyet őseink vérrel, munkával és hittel tettek hazává? A válasz ma talán nem kardok csörtetésében vagy várfalak építésében rejlik, hanem abban, hogyan építjük közösségeinket, hogyan erősítjük családjainkat, hogyan ápoljuk hagyományainkat, és hogyan tekintünk reménnyel a jövőbe – fogalmazott a múzeumigazgató, aki megjegyezte, az államalapítás ünnepe nem lehet pusztán múzeumba zárt emlék: „Nekünk, a jelen nemzedékének kötelességünk, hogy méltók legyünk örökségünkhöz. Hogy a nemzet egységét, függetlenségét és szabadságát a mindennapokban is megőrizzük.”
A műsorban a Haller-iskola diákjai működtek közre, a koszorúzásban pedig a 70. számú Széchenyi István Cserkészcsapat.