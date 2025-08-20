Szent István öröksége mindannyiunkban tovább él - Fotók a mosonmagyaróvári ünnepi műsorról

A részben már megszépült Nepomuki Szent János plébániatemplomban ünnepi szentmisére gyűltek össze augusztus 20-án Mosonmagyaróváron, majd ünnepi műsorra és koszorúzásra várták az érdeklődőket a Szent István szobornál. Az érkezőket zenével a Kühne Koncert Fúvószenekar ifj. Vámos Gábor vezetésével és tánccal az Óvári Gazdászok Néptáncegyüttes fogadta.

Szent István király emléke előtt - ünnepi szentmisére gyűltek össze augusztus 20-án Mosonmagyaróváron, majd ünnepi műsorra és koszorúzásra várták az érdeklődőket a Szent István szobornál.

Fotó: Kerekes István

Szent István király emléke előtt hajtottak fejet

Az ünnepségen ezúttal Czuppon Tamás régész-muzeológus, a Hansági Múzeum igazgatója szólt az egybegyűltekhez.

– E napon hajtunk fejet Szent István király emléke előtt, aki megteremtette a magyar államot, és lerakta nemzetünk ezeréves fennállásának alapjait. Ez az a nap, amikor közösen emlékezünk, amikor a múlt tanúságát és a jövő reménységét egyszerre hordozza minden ünnepi szónoklat, minden templomi harangszó és minden kenyérillat, amely betölti a tereket – kezdte beszédét a szónok, aki szerint ez az ünnep a kezdetekről szól. Arról, hogy egy nép, amely hosszú vándorút után hazát talált a Kárpát-medencében, képes volt összefogni, képes volt gyökeret verni és otthont teremteni magának.

Nézze meg képgalériánkat: