Szent István Napok: holnap startol a fesztivál – megnéztük az előkészületeket
Két napra ismét a kultúráé és a szórakozásé a nemzetközi forgalmú mosonmagyaróvári Szent István király út mosoni szakasza. Halott Pénz, Beton.Hofi, Dánielfy, 30Y, Bagossy Brothers, Moson Big Band, Fúvós Zenei Fesztivál, és még sok színes program vár közönségére a következő két napban Mosonmagyaróváron a Szent István Napokon.
A Szent István Napok méltó megünnepléséhez és sikeres lebonyolításához a szervezők a lakosság segítségét és együttműködését kérik, mivel ilyenkor sok vendég és látogató is érkezik a városba. Augusztus 19-én visszatér a Szigetköz legnagyobb összművészeti fesztiválja Mosonba a Szent István király útra Mosonmagyaróváron. Ismét Fesztivál utcává alakul a nemzetközi forgalmú fő út. Négy helyszínen idén két napon át várják programok – Halott Pénz, Beton.Hofi, Dánielfy, 30Y, Bagossy Brothers, Moson Big Band, Fúvós Zenei Fesztivál – az érdeklődőket: Fesztivál utca, Fesztivál Színpad, Motherson Színpad, Fehér Ló Közösségi Ház. Megnéztük az előkészületeket.
A Szent István Napok kedden startol, de már lezárták a főutat
A Szent István Napok idejére kerékpár tárolókat alakítanak ki a rendezvény helyszínén. A távolról gépkocsival érkezők számára a környéken parkolási lehetőséget biztosítanak. A forgalomkorlátozások a korábbi évekhez képest eltérőek, ezért kérik, az ott lakók figyelmesen olvassák el a kapott tájékoztatásokat. Már az Ostermayer utcánál kezdődik a forgalomterelés idén is.
Vasárnap már lezárták a rendezvény helyszínét: Szent István király utca (1. sz. főút) - Ostermayar u. - Magtár utca közötti szakaszát. Kérik, hogy autóikkal már előző este ne parkoljanak a következő utcákban: Szent István király utca (1. sz. főút) Magtár utca – Ostermayer utca közötti szakasza, Iskola utca, Városház köz és a Soproni utca egy része (templomtól a Hajós utca sarkáig), a templom és a zeneiskola – Posta – közötti parkolóban, valamint a Tejköz parkolójában. A Szent István Király út ezen szakaszán a rendezvények idején a gépkocsiforgalom szünetel. Az elzárt területen maradt autókat tulajdonosaik költségére elszállítják, és díj ellenében tárolják. E napokon ideiglenes forgalomkorlátozás lép érvénybe. A korlátozást szabványos terelőtáblákkal biztosítják. A forgalom elől elzárt területre az ott lakók gépkocsival nem hajthatnak be, gépjárművel az üzletek csak áruszállítás céljából, a rendezvény szervezőjétől (Flesch Károly Nonprofit Kft.) kapott engedéllyel közelíthetők meg. A rendezvény idején a kordonokkal körbevett területekre a belépés tilos, biztonsági okok miatt.
Szent István Napok: holnap startol a fesztivál – megnéztük az előkészületeketFotók: Kerekes István
Itt parkolhatunk
Parkolási lehetőségek a lezárt terület közelében: a Soproni utca Hajós utca utáni, templomig terjedő szakaszát zsákutcává alakítják (kb. 20 férőhely), a volt IV. sz. (lányiskola) Soproni utca felől megközelíthető, parkolásra alkalmassá tett udvara (kb. 150 férőhely), Kápolna téri parkolók (kb. 30 férőhely), Családsori parkolók (kb. 50 férőhely), Rév utca, mosoni temető parkolója (kb. 45 férőhely). Parkolási lehetőség van az önkormányzati utak KRESZ-szabályok által adott lehetőség szerinti szakaszain is.
A területen átmenetileg megszűnő autóbusz megállóhelyek helyett az Aranyossziget utcában ideiglenes megállóhelyeket jelölnek ki.
A rendezvény teljes területét augusztus 21-én legkésőbb 20 órakor újra megnyitják a forgalom előtt.