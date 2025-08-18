Szent István Napok: holnap startol a fesztivál – megnéztük az előkészületeket

A Szent István Napok méltó megünnepléséhez és sikeres lebonyolításához a szervezők a lakosság segítségét és együttműködését kérik, mivel ilyenkor sok vendég és látogató is érkezik a városba. Augusztus 19-én visszatér a Szigetköz legnagyobb összművészeti fesztiválja Mosonba a Szent István király útra Mosonmagyaróváron. Ismét Fesztivál utcává alakul a nemzetközi forgalmú fő út. Négy helyszínen idén két napon át várják programok – Halott Pénz, Beton.Hofi, Dánielfy, 30Y, Bagossy Brothers, Moson Big Band, Fúvós Zenei Fesztivál – az érdeklődőket: Fesztivál utca, Fesztivál Színpad, Motherson Színpad, Fehér Ló Közösségi Ház. Megnéztük az előkészületeket.

Már készül a helyszín a Szent István Napok méltó megünnepléséhez. Fotó: Kerekes István

A Szent István Napok kedden startol, de már lezárták a főutat

A Szent István Napok idejére kerékpár tárolókat alakítanak ki a rendezvény helyszínén. A távolról gépkocsival érkezők számára a környéken parkolási lehetőséget biztosítanak. A forgalomkorlátozások a korábbi évekhez képest eltérőek, ezért kérik, az ott lakók figyelmesen olvassák el a kapott tájékoztatásokat. Már az Ostermayer utcánál kezdődik a forgalomterelés idén is.

A Szent István Napok kedden startol, de már lezárták a főutat. Fotó: Kerekes István

Vasárnap már lezárták a rendezvény helyszínét: Szent István király utca (1. sz. főút) - Ostermayar u. - Magtár utca közötti szakaszát. Kérik, hogy autóikkal már előző este ne parkoljanak a következő utcákban: Szent István király utca (1. sz. főút) Magtár utca – Ostermayer utca közötti szakasza, Iskola utca, Városház köz és a Soproni utca egy része (templomtól a Hajós utca sarkáig), a templom és a zeneiskola – Posta – közötti parkolóban, valamint a Tejköz parkolójában. A Szent István Király út ezen szakaszán a rendezvények idején a gépkocsiforgalom szünetel. Az elzárt területen maradt autókat tulajdonosaik költségére elszállítják, és díj ellenében tárolják. E napokon ideiglenes forgalomkorlátozás lép érvénybe. A korlátozást szabványos terelőtáblákkal biztosítják. A forgalom elől elzárt területre az ott lakók gépkocsival nem hajthatnak be, gépjárművel az üzletek csak áruszállítás céljából, a rendezvény szervezőjétől (Flesch Károly Nonprofit Kft.) kapott engedéllyel közelíthetők meg. A rendezvény idején a kordonokkal körbevett területekre a belépés tilos, biztonsági okok miatt.