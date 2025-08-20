33 perce
Szent István Napok: kitehették a megtelt táblát - képgaléria
A Szent István Napok szerdán a mesterségek utcájával, gyermekprogramokkal, fúvószenei találkozóval folytatódott. A Szent István király úton megszervezett fesztiválon körülnéztünk szerdán délelőtt.
A Szent István Napokra ugyan a koncertek vonzották a legnagyobb tömegeket, további programokat is kínáltak a szervezők.
Szent István Napok: sokakat vonzott
– A rendezvény első napján már kitehettük a Szent István király útra a megtelt táblát. Az a felhozatal, amit erre a napra összeállítottunk, igazolta számításainkat, mert tapasztalataink alapján nem csak Mosonmagyaróvárról, hanem a környék összes településéről, Sopronból, Győrből, sőt Győr-Moson-Sopron határain kívülről is rengetegen érkeztek – emelte ki érdeklődésünkre Csiszár Péter főszervező.
Nézze meg képes beszámolónkat:
Szent István Napok: kitehették a megtelt táblát MosonmagyaróváronFotók: Kerekes István
A Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette: a Halott Pénz és a Beton.Hofi vonzotta a legnagyobb tömeget kedden. Mintegy tizenötezren hallgatták meg a Marsalkó Dávidék Darabokra törted a szívem című dalát.
A telt ház előtt koncertező Halott Pénz darabokra törte a szívünk
A délelőtt folyamán elsősorban a gyermekes családokat várták a Szent István király úti fesztiválra, ahová délután is érdemes még kilátogatni. A Futura mögött találjuk a ládavasutat, bábszínházat, ügyességi játékokat.
Így buliztak Beton.Hofival Mosonmagyaróváron - fotók, videó
A mosoni templom mellett nyílt meg a Mesterségek utcája. A különféle szakmákba nem csak betekintést nyerhetünk, hanem magunk is kipróbáhatjuk azokat. A továbbiakban Fúvószenei találkozó, a Moson Big Band és a Bagossy szórakoztat.