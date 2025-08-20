Szent István Napok: kitehették a megtelt táblát - képgaléria

A Szent István Napokra ugyan a koncertek vonzották a legnagyobb tömegeket, további programokat is kínáltak a szervezők.

Szent István Napok: A délelőttön elsősorban a gyermekes családokat várták a Szent István király úti fesztiválra.

Fotó: Kerekes István

Szent István Napok: sokakat vonzott

– A rendezvény első napján már kitehettük a Szent István király útra a megtelt táblát. Az a felhozatal, amit erre a napra összeállítottunk, igazolta számításainkat, mert tapasztalataink alapján nem csak Mosonmagyaróvárról, hanem a környék összes településéről, Sopronból, Győrből, sőt Győr-Moson-Sopron határain kívülről is rengetegen érkeztek – emelte ki érdeklődésünkre Csiszár Péter főszervező.

Nézze meg képes beszámolónkat: