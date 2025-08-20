augusztus 20., szerda

Szent István Napok: kitehették a megtelt táblát - képgaléria

Címkék#Mosonmagyaróvár#Szent István Napokra#család#fesztivál#Győr-Moson-Sopron

A Szent István Napok szerdán a mesterségek utcájával, gyermekprogramokkal, fúvószenei találkozóval folytatódott. A Szent István király úton megszervezett fesztiválon körülnéztünk szerdán délelőtt.

Kisalföld.hu

A Szent István Napokra ugyan a koncertek vonzották a legnagyobb tömegeket, további programokat is kínáltak a szervezők.

Szent István Napok
Szent István Napok: A délelőttön elsősorban a gyermekes családokat várták a Szent István király úti fesztiválra.
Fotó: Kerekes István

Szent István Napok: sokakat vonzott

– A rendezvény első napján már kitehettük a Szent István király útra a megtelt táblát. Az a felhozatal, amit erre a napra összeállítottunk, igazolta számításainkat, mert tapasztalataink alapján nem csak Mosonmagyaróvárról, hanem a környék összes településéről, Sopronból, Győrből, sőt Győr-Moson-Sopron határain kívülről is rengetegen érkeztek – emelte ki érdeklődésünkre Csiszár Péter főszervező.

Nézze meg képes beszámolónkat: 

Szent István Napok: kitehették a megtelt táblát Mosonmagyaróváron

Fotók: Kerekes István

A Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette: a Halott Pénz és a Beton.Hofi vonzotta a legnagyobb tömeget kedden. Mintegy tizenötezren hallgatták meg a Marsalkó Dávidék Darabokra törted a szívem című dalát.

A délelőtt folyamán elsősorban a gyermekes családokat várták a Szent István király úti fesztiválra, ahová délután is érdemes még kilátogatni. A Futura mögött találjuk a ládavasutat, bábszínházat, ügyességi játékokat.

A mosoni templom mellett nyílt meg a Mesterségek utcája. A különféle szakmákba nem csak betekintést nyerhetünk, hanem magunk is kipróbáhatjuk azokat. A továbbiakban Fúvószenei találkozó, a Moson Big Band és a Bagossy szórakoztat. 

 

 

