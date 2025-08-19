augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden korosztálynak

30 perce

A Szent István Napok elstartolt: gyermekprogramokkal várják a legkisebbeket

Címkék#ünnepnap#Futura#Fehér Ló Közösségi Házban#Csodavilág

Az idei Szent István Napok ugyan csak másfél napos, a szervezők igyekeztek minden korosztálynak kedvezni. A Szent István Napok keretében elsőként a legkisebbeket várták szórakoztató programok.

Kisalföld.hu

Tavaly már a mosoni városrészben szervezték meg a Szent István Napokat. Idén is a Szent István király útra várják a szórakozni vágyókat.

A Szent István Napokon a kicsik sem unatkozhatnak.
A Szent István Napokon a kicsik sem unatkozhatnak. Fotó: Kerekes István

Szent István Napok a legkisebbeknek

A Fehér Ló Közösségi Házban kedden délután megnyílt a baba sarok, ahol a pici babákat és a tipegőket szüleikkel együtt fogadják a fesztivál ideje alatt. Nyugodt körülmények között lehet a babákkal pihenni és játszani.

A délutánon a Csodavilág gyerekzenekar koncertje kínált minőségi kikapcsolódást. Az egy órás zenés meseutazás során a közkedvelt hazai örökzöldek mellett, saját szerzeményeik is felcsendültek. Az interaktív előadásba bevonták a gyermekeket is. 

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat!

A Szent István Napok elstartolt: gyermekprogramokkal várják a legkisebbeket

Fotók: Kerekes István

Gyermekprogramok az ünnepnapon

A Futura környékén szerdán 10 órától a Bab Társulat Játéktér szórakoztat.  A Bab Társulat óriásbábos utcaszínház 1995 óta rója az országot, és annak különböző rendezvényeit. A műértő közönség felnéz a társulatra, hisz a bábok 2-3 méter magasak. Kiváló zenészeik hangszereiből kiáramló dallamok a kikiáltó szavával fűszerezve méltán keltik fel a nagyérdemű sokadalom figyelmét.

Fotó: Kerekes István

Alapvető fizikai törvényeken alapuló népi (középkori) ihletettségű játékok jelmezes játékmesterek irányításával 6 órán keresztül szórakoztatnak és közel 40 négyzetméteres installáció teszi látványossá az izgalmas játékelemeket. 11 órakor a Fenevadak című előadást, 15 órától a Matyi a ludas című gyermek előadást mutatják be. 

A Futura parkolóban 9-17 óra között körhinta forog, és a gyerekek ládavasúton csusszanhatnak le, de nem hiányozhat az arcfestés, csillámtetoválás sem. 

A Mesterségek utcájában 9 és 17 óra között a templom mellett  a legkülönfélébb szakmák rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Lesz mackó- és halászháló készítés, nemezelés, csigatészta-készítés, szíjgyártás, szappankészítés, cipósütés, merített papír készítés, csuhé-, gyékény- és kosárfonó műhely. Kipróbálhatják az érdeklődők a rokkát, megismerkedhetnek a könyvkötővel, a szíjgyártóval. Bepillantást nyerhetnek a kovács, a cipész, a fazekas munkájába is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu