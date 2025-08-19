30 perce
A Szent István Napok elstartolt: gyermekprogramokkal várják a legkisebbeket
Az idei Szent István Napok ugyan csak másfél napos, a szervezők igyekeztek minden korosztálynak kedvezni. A Szent István Napok keretében elsőként a legkisebbeket várták szórakoztató programok.
Tavaly már a mosoni városrészben szervezték meg a Szent István Napokat. Idén is a Szent István király útra várják a szórakozni vágyókat.
Szent István Napok a legkisebbeknek
A Fehér Ló Közösségi Házban kedden délután megnyílt a baba sarok, ahol a pici babákat és a tipegőket szüleikkel együtt fogadják a fesztivál ideje alatt. Nyugodt körülmények között lehet a babákkal pihenni és játszani.
A délutánon a Csodavilág gyerekzenekar koncertje kínált minőségi kikapcsolódást. Az egy órás zenés meseutazás során a közkedvelt hazai örökzöldek mellett, saját szerzeményeik is felcsendültek. Az interaktív előadásba bevonták a gyermekeket is.
A Szent István Napok elstartolt: gyermekprogramokkal várják a legkisebbeketFotók: Kerekes István
Gyermekprogramok az ünnepnapon
A Futura környékén szerdán 10 órától a Bab Társulat Játéktér szórakoztat. A Bab Társulat óriásbábos utcaszínház 1995 óta rója az országot, és annak különböző rendezvényeit. A műértő közönség felnéz a társulatra, hisz a bábok 2-3 méter magasak. Kiváló zenészeik hangszereiből kiáramló dallamok a kikiáltó szavával fűszerezve méltán keltik fel a nagyérdemű sokadalom figyelmét.
Alapvető fizikai törvényeken alapuló népi (középkori) ihletettségű játékok jelmezes játékmesterek irányításával 6 órán keresztül szórakoztatnak és közel 40 négyzetméteres installáció teszi látványossá az izgalmas játékelemeket. 11 órakor a Fenevadak című előadást, 15 órától a Matyi a ludas című gyermek előadást mutatják be.
A Futura parkolóban 9-17 óra között körhinta forog, és a gyerekek ládavasúton csusszanhatnak le, de nem hiányozhat az arcfestés, csillámtetoválás sem.
A Mesterségek utcájában 9 és 17 óra között a templom mellett a legkülönfélébb szakmák rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Lesz mackó- és halászháló készítés, nemezelés, csigatészta-készítés, szíjgyártás, szappankészítés, cipósütés, merített papír készítés, csuhé-, gyékény- és kosárfonó műhely. Kipróbálhatják az érdeklődők a rokkát, megismerkedhetnek a könyvkötővel, a szíjgyártóval. Bepillantást nyerhetnek a kovács, a cipész, a fazekas munkájába is.