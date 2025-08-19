A Szent István Napok elstartolt: gyermekprogramokkal várják a legkisebbeket

Tavaly már a mosoni városrészben szervezték meg a Szent István Napokat. Idén is a Szent István király útra várják a szórakozni vágyókat.

A Szent István Napokon a kicsik sem unatkoztak. Fotó: Kerekes István

Szent István Napok a legkisebbeknek

A Fehér Ló Közösségi Házban kedden délután megnyílt a baba sarok, ahol a pici babákat és a tipegőket szüleikkel együtt fogadják a fesztivál ideje alatt. Nyugodt körülmények között lehet a babákkal pihenni és játszani.

A délutánon a Csodavilág gyerekzenekar koncertje kínált minőségi kikapcsolódást. Az egy órás zenés meseutazás során a közkedvelt hazai örökzöldek mellett, saját szerzeményeik is felcsendültek. Az interaktív előadásba bevonták a gyermekeket is.

