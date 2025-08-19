A Szent István Napokon elsőként Dánielfy mozgatta meg a közönséget - fotók, videó

A Szent István Napok keretében a Motherson színpadot elsőként Dánielfy és zenekara vette birtokba. A színpad előtt izgatottan gyülekeztek a fiatalok, családok, baráti társaságok. Mindenki tudta, hogy különleges estére készülhetnek.

A Szent István Napokon fergeteges hangulatot teremtett Dánielfy Gergő. Fotó: Kerekes István

A Szent István Napokon felcsendültek a legismertebb dalok

Ahogy Dánielfy Gergely a színpadra lépett, hatalmas taps és ujjongás fogadta. Az első dallamokkal máris megteremtette azt a hangulatot, amely végig jellemezte a koncertet. A koncert során felcsendültek legismertebb dalai, melyek közül sokak refrénjét együtt énekelte a közönség. Dánielfy Gergő mosonmagyaróvári fellépése sokaknak adott maradandó élményt.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat!