1 órája
A Szent István Napokon elsőként Dánielfy mozgatta meg a közönséget - fotók, videó
Augusztus 19-én este zsúfolásig megtelt a Szent István király út mosoni része. A Szent István Napok rendezvénysorozatot a Motherson színpadon Dánielfy Gergő és zenekara nyitotta meg.
A Szent István Napok keretében a Motherson színpadot elsőként Dánielfy és zenekara vette birtokba. A színpad előtt izgatottan gyülekeztek a fiatalok, családok, baráti társaságok. Mindenki tudta, hogy különleges estére készülhetnek.
A Szent István Napokon felcsendültek a legismertebb dalok
Ahogy Dánielfy Gergely a színpadra lépett, hatalmas taps és ujjongás fogadta. Az első dallamokkal máris megteremtette azt a hangulatot, amely végig jellemezte a koncertet. A koncert során felcsendültek legismertebb dalai, melyek közül sokak refrénjét együtt énekelte a közönség. Dánielfy Gergő mosonmagyaróvári fellépése sokaknak adott maradandó élményt.
A Szent István Napokon elsőként Dánielfy mozgatta meg a közönségetFotók: Kerekes István
