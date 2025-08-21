33 perce
Ettél már szedresrétest? Az öttevényi Szederfesztiválon megkóstolhatod!
Szederfesztivált rendez az öttevényi önkormányzat. Abban bíznak, a rendezvény hagyománnyá válik. A szeder a település jellegzetes gyümölcse.
Öttevényen az első Szederfesztivált augusztus 22-23-án rendezik meg. Szeretnének hagyományt teremteni belőle. De miért is szeder fesztivál? Az öttevényi templom védőszentje Keresztelő Szent János, akinek a születésnapja június 24-én van, ezért a búcsú ehhez a naphoz kötődik. Addigra a helyi szeder már elkezdett érni, így az asszonyok szedresrétest is késztettek, ami miatt szedreseknek hívták az öttevényieket. Ezt a nevet szeretnék most visszahozni.
Mi mindenre jó a szeder?
A mozgalmas hétévégről Raczenböck Kálmán polgármester számolt be lapunk kérésére. Mint mondta, egy Interreg pályázat támogatásából megvalósuló kétnapos rendezvényen a felvidéki testvértelepülések, Zonctorony, Dunasápújfalu és Nyárasd küldöttei is részt vesznek. Augusztus 22-én a testvértelepülések ismerkednek egymással és a településsel. Találkoznak a települések vezetői, szó lesz jövőtervezésről. A hangulatot megalapozza a Summer Dream koncertje Oláh Réka, Leczky Marcel és Zastko Patrik közreműködésével. Este a Grund társulat zenés előadás után nyáresti moziba hívjnak mindenkit, a Hogyan tudnék élni nélküled című népszerű magyar filmre.
Szombaton, augusztus 23-án a focipályán pörgős nap elé néznek az öttevényiek. Az a cél, hogy minden korosztályt meg tudjanak szólítani. Reggel már "nagyon" kispályás focitorna kezdődik, a 3 fős csapatok 2x1 méteres kapura játszanak. Lesz tűzoltóverseny, amelyen részt vesznek a testvértelepülések is tűzoltóautóikkal. A mozgásról egy geotrackinges program is gondoskodik, amelyen érdekes feladatok várnak a résztvevőkre. Ezzel párhuzamosan egy uniós és környezetvédelmi quizen törhetik a fejüket a csapatok értékes nyereményekért. A technika szerelmesei sem maradnak érdekesség nélkül. Kint lesz a Széchenyi István Egyetem szimulációs kamionja.
Enni kell, ezért nem maradhat el a főzőverseny sem, bár a büfék többféle finomságról gondoskodnak. A készülő ételekről annyit már lehet tudni, hogy nem a hagyományos pörkölt várható. Az édességekről a süteményverseny résztvevői gondoskodnak, a kiírás szerint olyan sütit kell készíteni, amiben szeder is van, és természetesen szedresrétes is készül. Meg lehet kóstolni az ország tortáját is.
Az ünnepélyes megnyitó előtt fellépnek az öttevényi mazsorettek, majd Kovásovics Fruzsina gyermekműsorára várják az érdeklődőket. A helyi zumbások és a nyugdíjas egyesület senior tánca után a vendég települések csoportjai lépnek fel. Sári Évi musical előadása után este hét órakor Csonka Picié lesz a színpad, majd a Happy Gang-Cory lép fel. A tűzzsonglőrök után retró buli veszi kezdetét DJ Enzsöllel.
A helyi termékek a termelői piacon megvásárolhatók. Kézműves foglalkozás, arcfestés, légvár, csillámtetkó, népi játékok várják a legfiatalabbakat.