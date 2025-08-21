Ettél már szedresrétest? Az öttevényi Szederfesztiválon megkóstolhatod!

Öttevényen az első Szederfesztivált augusztus 22-23-án rendezik meg. Szeretnének hagyományt teremteni belőle. De miért is szeder fesztivál? Az öttevényi templom védőszentje Keresztelő Szent János, akinek a születésnapja június 24-én van, ezért a búcsú ehhez a naphoz kötődik. Addigra a helyi szeder már elkezdett érni, így az asszonyok szedresrétest is késztettek, ami miatt szedreseknek hívták az öttevényieket. Ezt a nevet szeretnék most visszahozni.

Raczenböck Kálmán polgármester a helyi különlgesség, a szeder népszerűsítését szorgalmazza.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Mi mindenre jó a szeder?

A mozgalmas hétévégről Raczenböck Kálmán polgármester számolt be lapunk kérésére. Mint mondta, egy Interreg pályázat támogatásából megvalósuló kétnapos rendezvényen a felvidéki testvértelepülések, Zonctorony, Dunasápújfalu és Nyárasd küldöttei is részt vesznek. Augusztus 22-én a testvértelepülések ismerkednek egymással és a településsel. Találkoznak a települések vezetői, szó lesz jövőtervezésről. A hangulatot megalapozza a Summer Dream koncertje Oláh Réka, Leczky Marcel és Zastko Patrik közreműködésével. Este a Grund társulat zenés előadás után nyáresti moziba hívjnak mindenkit, a Hogyan tudnék élni nélküled című népszerű magyar filmre.

A gyerekeknek ismét lesz ugrálóvár.

Fotó: Kálmán Raczenböck facebook

Szombaton, augusztus 23-án a focipályán pörgős nap elé néznek az öttevényiek. Az a cél, hogy minden korosztályt meg tudjanak szólítani. Reggel már "nagyon" kispályás focitorna kezdődik, a 3 fős csapatok 2x1 méteres kapura játszanak. Lesz tűzoltóverseny, amelyen részt vesznek a testvértelepülések is tűzoltóautóikkal. A mozgásról egy geotrackinges program is gondoskodik, amelyen érdekes feladatok várnak a résztvevőkre. Ezzel párhuzamosan egy uniós és környezetvédelmi quizen törhetik a fejüket a csapatok értékes nyereményekért. A technika szerelmesei sem maradnak érdekesség nélkül. Kint lesz a Széchenyi István Egyetem szimulációs kamionja.

Enni kell, ezért nem maradhat el a főzőverseny sem, bár a büfék többféle finomságról gondoskodnak. A készülő ételekről annyit már lehet tudni, hogy nem a hagyományos pörkölt várható. Az édességekről a süteményverseny résztvevői gondoskodnak, a kiírás szerint olyan sütit kell készíteni, amiben szeder is van, és természetesen szedresrétes is készül. Meg lehet kóstolni az ország tortáját is.