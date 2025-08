Ez a fiatal győri férfi olyat tett, ami manapság példa nélküli – Ön leülne mellé?

– Az előbb egy rendőr ült mellém, az édesapjához fűződő kapcsolatáról beszélgettünk. Egyszerre volt megható és megtisztelő, hogy beengedett az érzelmeihez, és láthattam, mi van a rendőr egyenruhája mögött – avatott be a Széchenyi téren egy pad mellett Marton Szilveszter, aki egyszerű, ám annál zseniálisabb módját választotta a változásnak. – Úgy érzem, az embereknek hiányoznak a beszélgetések – az igazi beszélgetések –, amikor két ember egymás mellett megosztja a gondolatait.

Meghallgatlak! Beszélgessünk? Üzeni Marton Szilveszter táblája a Széchenyi téren.

Fotó: Molcsányi Máté

Szilveszter Kecskemétről költözött Győrbe, már harmadik alkalommal csapta a hóna alá a kézzel készített tábláját, és ült ki a Széchenyi tér egyik padjára. A táblán csupán ennyi áll: „Meghallgatlak! Beszélgessünk?”

A Széchenyi tér pszichológusa lett

– Pszichológiát tanulok. Ez egyrészt szakmai tapasztalatszerzés, másrészt számomra is terápia, harmadrészt pedig szeretnék változást elérni a világban. Beszélgettem már egészen pici gyerekkel és időssel is, választott beszélgetőtársul jól szituált ember, de hajléktalan is. Ült mellém uruguayi és amerikai állampolgár is.

– Meglátom az embert a külső máz mögött – válaszolta Szilveszter arra a kérdésre, hogy mi a titka annak, hogy ilyen sokféle ember kitárta neki a szívét. – Az érdekel, mi van az emberben, mi a története. Az emberi sorsok sokszor nagyon felemelőek, ugyanakkor nehéz is hallgatni. Magammal hozom a jegyzetfüzetemet, amiben papírra vetem a gondolataimat, leírom a tapasztalataimat.

Szilveszter azt üzente, ha teheti és ideje engedi, továbbra is rendszeresen leül, és várja a beszélgetőket a Széchenyi téren. Legközelebb Ön is leül beszélgetni?