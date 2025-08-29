Munkálatok
1 órája
Szárazfakivágások, metszések Győrben - Mutatjuk a helyszíneket
A Győr-Szol Zrt. egész évben folyamatosan végzi a városi faállomány karbantartását. A szolgáltató elfogadott éves programja szerint a nyári hónapokban zajlik a száraz fák kivágása, illetve az elszáradt ágak levágása, gallyak metszése. A következő két hétben Nádorvárosban, Adyvárosban, illetve Marcalváros I és II-n vágnak ki elszárad fákat. A pontos helyszínek:
Száraz fa kivágások:
- Nádorváros Corvin utca 36.-38. számok mögött 1db
- Nádorváros Török István u. 7.-9. számok mögött 1db
- Nádorváros Török István u. 24. szám oldalában 1db
- Nádorváros Török István u. 26. számmal szemben a parkban 1db
- Nádorváros Török István u. 2. szám főbejárat 1 db
- Adyváros Ifjúság Krt. 56. szám előtt 1db
- Adyváros Ifjúság Krt. 46. szám előtt 1db
- Adyváros Kodály Z. u. 49. szám mögött 2db
- Adyváros Rómer Flóris u. 3. szám előtt 1db
- Adyváros Tihanyi Á. u. 72. szám és a Pláza között 1db
- Marcalváros I. Ikva u. 39. szám oldalában 1db
- Marcalváros I. Ikva u. 62.-68. számok mögött 1db
- Marcalváros I. Ikva u. 13. számmal szemben 1db
- Marcalváros I. Lajta u. 10. számmal szemben 1db
- Marcalváros I. Répce u. 8. szám mögött 1db
- Marcalváros II. Déry T. u. 8. szám 1db
- Marcalváros II. HNRK autószerviz előtt 1db
- Marcalváros II. Mécs L. u. Lidl és a Pulai autóműhely előtt több db
- Marcalváros II. Páczay Pál. u. 38. számmal szemben játszótéren belül 1db
- Marcalváros II. Páczay Pál u. SPAR üzlet oldalában 1db
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre