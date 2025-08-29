augusztus 29., péntek

Munkálatok

2 órája

Szárazfakivágások, metszések Győrben - Mutatjuk a helyszíneket

Kisalföld.hu
Szárazfakivágások, metszések Győrben - Mutatjuk a helyszíneket

A Győr-Szol Zrt. egész évben folyamatosan végzi a városi faállomány karbantartását. A szolgáltató elfogadott éves programja szerint a nyári hónapokban zajlik a száraz fák kivágása, illetve az elszáradt ágak levágása, gallyak metszése. A következő két hétben Nádorvárosban, Adyvárosban, illetve Marcalváros I és II-n vágnak ki elszárad fákat. A pontos helyszínek:

Száraz fa kivágások:

  • Nádorváros  Corvin utca 36.-38. számok mögött  1db
  • Nádorváros  Török István u. 7.-9. számok mögött  1db
  • Nádorváros  Török István u. 24. szám oldalában  1db
  • Nádorváros  Török István u. 26. számmal szemben a parkban  1db
  • Nádorváros  Török István u. 2. szám főbejárat  1 db
  • Adyváros  Ifjúság Krt. 56. szám előtt 1db
  • Adyváros  Ifjúság Krt. 46. szám előtt 1db
  • Adyváros  Kodály Z. u. 49. szám mögött 2db
  • Adyváros  Rómer Flóris u. 3. szám előtt 1db
  • Adyváros  Tihanyi Á. u. 72. szám és a Pláza között  1db
  • Marcalváros I.  Ikva u. 39. szám oldalában 1db
  • Marcalváros I.  Ikva u. 62.-68. számok mögött 1db
  • Marcalváros I.  Ikva u. 13. számmal szemben 1db
  • Marcalváros I.  Lajta u. 10. számmal szemben 1db
  • Marcalváros I.  Répce u. 8. szám mögött 1db
  • Marcalváros II.  Déry T. u. 8. szám 1db
  • Marcalváros II.  HNRK autószerviz előtt 1db
  • Marcalváros II.  Mécs L. u. Lidl és a Pulai autóműhely előtt több db
  • Marcalváros II.  Páczay Pál. u. 38. számmal szemben játszótéren belül 1db
  • Marcalváros II.  Páczay Pál u. SPAR üzlet oldalában 1db

 

