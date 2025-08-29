Szárazfakivágások, metszések Győrben - Mutatjuk a helyszíneket

A Győr-Szol Zrt. egész évben folyamatosan végzi a városi faállomány karbantartását. A szolgáltató elfogadott éves programja szerint a nyári hónapokban zajlik a száraz fák kivágása, illetve az elszáradt ágak levágása, gallyak metszése. A következő két hétben Nádorvárosban, Adyvárosban, illetve Marcalváros I és II-n vágnak ki elszárad fákat. A pontos helyszínek:

Száraz fa kivágások: