Számos helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Íme a pontos helyszínek.
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.
08.07.: Szil, Önkormányzat, Házasságkötő terem 14:30-16:00
08.07.: Szilsárkány, Kultúrház, 17:00-19:00
08.11.: Börcs, IKSZT, 15:00-19:00
08.11.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30
08.11.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:30
08.11.: Börcs, Börcs, IKSZT (Erzsébet tér 3.) 15:00 - 19:00
08.11.: Himod, Himod Kultúrház (Fő u. 8) 15:30 - 18:30
08.12.: Győrszemere, Általános Iskola, 15:00-19:00
08.12.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30
08.12.: Győrszemere, Győrszemere, Általános Iskola (Fő u. 27.) 15:00 - 19:00
08.13.: Bősárkány, Polgármesteri Hivatal, 15:00-19:00
08.13.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30
08.13.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:30
08.13.: Bősárkány, Bősárkány, Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1.) 15:00 - 19:00
08.13.: Sopron (Balf), Balf Művelődési ház (Fő utca 33) 15:30 - 18:30
08.14.: Hédervár, Polgármesteri Hivatal, 16:00-19:00
08.14.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 17:30
08.14.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:00
08.14.: Sopron, Mediterrano Sopron (Lackner K u 33) 14:30 - 17:30
08.14.: Hédervár, Hédervár, Polgármesteri Hivatal (Fő u. 42.) 16:00 - 19:00
08.15.: Győr, PlazmaPont Győr, 12:00-15:00
08.15.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 13:30
08.15.: Győr, Plazmaszolgálat Kft. Győr (Árpád u. 39.) 12:00 - 15:00
A megadott programon kívül az alábbi nyitva tartásban várják a Regionális Vérellátó Központban a vért adni szándékozókat (Győr, Magyar u. 8.):
- Hétfő-szerda: 7.00-16.00 (véradók fogadása 7.00-15.30-ig)
- Csütörtök: 7.00-18.00 (véradók fogadása 7.00-17.30-ig)
- Péntek: 7.00-14.00 (véradók fogadása 7.00-13.30-ig)