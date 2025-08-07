Számos helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

08.07.: Szil, Önkormányzat, Házasságkötő terem 14:30-16:00

08.07.: Szilsárkány, Kultúrház, 17:00-19:00

08.11.: Börcs, IKSZT, 15:00-19:00

08.11.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30

08.11.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:30

08.11.: Börcs, Börcs, IKSZT (Erzsébet tér 3.) 15:00 - 19:00

08.11.: Himod, Himod Kultúrház (Fő u. 8) 15:30 - 18:30

08.12.: Győrszemere, Általános Iskola, 15:00-19:00

08.12.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30

08.12.: Győrszemere, Győrszemere, Általános Iskola (Fő u. 27.) 15:00 - 19:00

08.13.: Bősárkány, Polgármesteri Hivatal, 15:00-19:00

08.13.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30

08.13.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:30

08.13.: Bősárkány, Bősárkány, Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1.) 15:00 - 19:00

08.13.: Sopron (Balf), Balf Művelődési ház (Fő utca 33) 15:30 - 18:30

08.14.: Hédervár, Polgármesteri Hivatal, 16:00-19:00

08.14.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 17:30

08.14.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:00

08.14.: Sopron, Mediterrano Sopron (Lackner K u 33) 14:30 - 17:30

08.14.: Hédervár, Hédervár, Polgármesteri Hivatal (Fő u. 42.) 16:00 - 19:00

08.15.: Győr, PlazmaPont Győr, 12:00-15:00

08.15.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 13:30

08.15.: Győr, Plazmaszolgálat Kft. Győr (Árpád u. 39.) 12:00 - 15:00