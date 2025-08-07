augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

1 órája

Számos helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Címkék#Magyar Vöröskereszt#Országos Vérellátó Szolgálat#véradás#Győr-Moson-Sopron

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Íme a pontos helyszínek.

Kisalföld.hu
Számos helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban

Forrás: Shutterstock

Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

08.07.: Szil, Önkormányzat, Házasságkötő terem 14:30-16:00

08.07.: Szilsárkány, Kultúrház, 17:00-19:00

08.11.: Börcs, IKSZT, 15:00-19:00

08.11.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30

08.11.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:30

08.11.: Börcs, Börcs, IKSZT (Erzsébet tér 3.) 15:00 - 19:00

08.11.: Himod, Himod Kultúrház (Fő u. 8) 15:30 - 18:30

08.12.: Győrszemere, Általános Iskola, 15:00-19:00

08.12.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30

08.12.: Győrszemere, Győrszemere, Általános Iskola (Fő u. 27.) 15:00 - 19:00

08.13.: Bősárkány, Polgármesteri Hivatal, 15:00-19:00

08.13.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 15:30

08.13.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:30

08.13.: Bősárkány, Bősárkány, Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1.) 15:00 - 19:00

08.13.: Sopron (Balf), Balf Művelődési ház (Fő utca 33) 15:30 - 18:30

08.14.: Hédervár, Polgármesteri Hivatal, 16:00-19:00

08.14.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 17:30

08.14.: Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) 08:00 - 13:00

08.14.: Sopron, Mediterrano Sopron (Lackner K u 33) 14:30 - 17:30

08.14.: Hédervár, Hédervár, Polgármesteri Hivatal (Fő u. 42.) 16:00 - 19:00

08.15.: Győr, PlazmaPont Győr, 12:00-15:00

08.15.: Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) 07:00 - 13:30

08.15.: Győr, Plazmaszolgálat Kft. Győr (Árpád u. 39.) 12:00 - 15:00

A megadott programon kívül az alábbi nyitva tartásban várják a Regionális Vérellátó Központban a vért adni szándékozókat (Győr, Magyar u. 8.):

  • Hétfő-szerda: 7.00-16.00 (véradók fogadása 7.00-15.30-ig)
  • Csütörtök: 7.00-18.00 (véradók fogadása 7.00-17.30-ig)
  • Péntek: 7.00-14.00 (véradók fogadása 7.00-13.30-ig)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu