Megnyitott a szamárfarm, Patrik álma valóra vált - fotók

Valóra vált egy álom. Koszonits Patrik egy éve indult útnak, hogy két szamarával Fülessel és Fannival átszelve az országot felhívja a figyelmet a szamarakkal való helyes bánásmódra. A 20 éves fiatal szeme előtt már akkor is egy nagyobb cél lebegett, hogy létrehozzon egy szamárfarmot, ami rezervátumként is működik. Egy helyet, ahol otthonra és boldogságra lelhetnek azok az állatok, akiknek gondatlan gazdáik miatt kellett szenvedniük. Egy év kemény munkája meghozta gyümölcsét és szombat délután hivatalosan is megnyitott a kapuit a szamárfarm Győr-Moson-Sopronban.

Megnyitott a szamárfarm nem messze Kapuvártól. Fotó: Csapó Balázs

Így működik majd a szamárfarm

Mindenkinek volt egy-két jó szava Patrikhoz. A megnyitóra a rengetegen eljöttek, a család jó ismerősei mellett sokan voltak, akik eddig csak az Ott vagyunk már? Facebook oldalon keresztül szurkoltak a mosonmagyaróvári születésű fiatalnak. Most viszont személyesen is ki tudták fejezni mennyire nagyra becsülik azt a munkát, amit a Koszonits család végez.

– Nem gondoltuk, hogy ennyien eljönnek, de reméltük, hogy sokan ünneplik velünk a farm megnyitóját - mondta el Patrik. – Az tervezzük, hogy havonta egyszer tartunk majd egy nyílt napot, amikor amellett, hogy lehet találkozni a szamarakkal és a farm többi lakójával, programokkal is várjuk majd a látogatókat. Arra is külön figyelünk, hogy azok a családok is jól érezhessék majd magukat nálunk, akik nem engedhetnek meg maguknak fizetős programokat.