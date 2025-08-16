1 órája
Megnyitott a szamárfarm, Patrik álma valóra vált - fotók
Kereken 370 nappal azután, hogy Koszonits Patrik megérkezett Mosonmagyaróvárra Füles és Fanni nevű szamarával valóra vált egy álom. A húsz éves fiatal egy éve jelentette be, hogy szamárfarmot akar alapítani Kisfalud és Himod között, hogy állatokat mentsen. Szombaton pedig már a megnyitón köszöntötte a látogatókat Kapuvár közelében.
Valóra vált egy álom. Koszonits Patrik egy éve indult útnak, hogy két szamarával Fülessel és Fannival átszelve az országot felhívja a figyelmet a szamarakkal való helyes bánásmódra. A 20 éves fiatal szeme előtt már akkor is egy nagyobb cél lebegett, hogy létrehozzon egy szamárfarmot, ami rezervátumként is működik. Egy helyet, ahol otthonra és boldogságra lelhetnek azok az állatok, akiknek gondatlan gazdáik miatt kellett szenvedniük. Egy év kemény munkája meghozta gyümölcsét és szombat délután hivatalosan is megnyitott a kapuit a szamárfarm Győr-Moson-Sopronban.
Így működik majd a szamárfarm
Mindenkinek volt egy-két jó szava Patrikhoz. A megnyitóra a rengetegen eljöttek, a család jó ismerősei mellett sokan voltak, akik eddig csak az Ott vagyunk már? Facebook oldalon keresztül szurkoltak a mosonmagyaróvári születésű fiatalnak. Most viszont személyesen is ki tudták fejezni mennyire nagyra becsülik azt a munkát, amit a Koszonits család végez.
– Nem gondoltuk, hogy ennyien eljönnek, de reméltük, hogy sokan ünneplik velünk a farm megnyitóját - mondta el Patrik. – Az tervezzük, hogy havonta egyszer tartunk majd egy nyílt napot, amikor amellett, hogy lehet találkozni a szamarakkal és a farm többi lakójával, programokkal is várjuk majd a látogatókat. Arra is külön figyelünk, hogy azok a családok is jól érezhessék majd magukat nálunk, akik nem engedhetnek meg maguknak fizetős programokat.
A következő nagy lépés pedig a rendezvényterem elkészítése lesz. Szeretném ezt minél hamarabb elvégezni, hogy óvodás és iskoláscsoportok számára tarthassunk állatvédelmi előadásokat.
Megnyitott a szamárfarm Kapuvártól nem messzeFotók: Csapó Balázs
Simogatás és finom falatok
Patrik kiemelte a fő fókuszban továbbra is az állatmentés marad, de úgy látják, hogy fontos már fiatalkorban megszólítani a gyerekeket, hogy felnőve felelő állattartók vagy épp állatbarátok legyenek. Ráadásul Patrik fiatal kora okán még könnyebben meg tudja találni velük a közös hangot.
A megnyitóra érkezőket nagy parkoló várta, így mindenki könnyen talált magának helyet. Bent termelői és kézműves árusok, az Ott vagyunk már? alapítvány saját standja, várta valamint természetesen rengeteg csacsi. A szamarak mellett a lovak, a lámák és a bárányok is örültek a simogatásnak és a finom falatoknak. A szervezők mindenkinek biztosítottak répát és almát, amivel meg lehetett kínálni a karám kerítése mellett kíváncsian gyülekező állatokat.
370 nap
Egy hosszú út befejezése a szombati, és egy új kaland kezdete is egyben. Egy év és hat nap telt el azóta, hogy Patrik célba ért Mosonmagyaróváron. Már az ide vezető út is kalandos volt, az első napokban Füles megszökött, majd át kellett kelniük egy hosszú hídon, ami nem a szamarak kedvence. A célegyenes előtt pedig Fanni tett bizonyosságot arról, hogy a csacsikat nem esős időre tervezték, amikor egy hirtelen jött zápor miatt egy forgalmas út mellett demonstrálta tényleg csökönyösek tudnak lenni a fajta képviselői. A célba érkezést azonban mindenki egy emberként ünnepelte.
Első lépések a mentésben
A túra után sem állt meg az élet. Patrik családja támogatásával belekezdett a szamármentésbe. Létrehozták az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítványt. És számos szamarat hoztak el, volt akiket méltatlan körülmények közt tartottak, másokat azért hoztak el mert gazdáik korukból vagy egészségi állapotukból adódóan már nem tudták ellátni őket. Legújabb lakójuk Vagány az egy éves szamárcsikó július elején érkezett hozzájuk. Néhány mentett állatnak pedig már új otthont is sikerült találniuk. Az örömök mellett voltak nehéz pillanatok is. Harcos a kis csokoládébarna lovacska, olyan rossz állapotban került hozzájuk, hogy még az állatorvos is megdöbbent rajta, a féltő gondoskodás ellenére őt sajnos már nem tudták megmenteni. Az eset azonban még inkább megerősítette a családot abban, hogy a nehéz sorsú állatok megmentésének szenteljék az életüket.
Költözés zöldebb legelőkre
A család épp ezért a költözés mellett döntött, sajnos az éghajlatváltozás okozta szárazság miatt az ásotthalmi tanyán nem nő elég gyorsan a fű a legeltetéshez. A szinte egész éves takarmányozás pedig nem tenne jót az állatok egészségének. Ezért májusban úgy döntöttek, hogy visszaköltöznek Győr-Moson-Sopronba. Itt nyitott most meg Himod és Kisfalud között a szamárfarm.