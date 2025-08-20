1 órája
Stoppal gyűjtenek a szamárfarm fejlesztésére - fotók
Koszonits Patrik édesapja útnak indul, hogy országszerte előadásokat tartson és adományokat gyűjtsön. Cél a szamárfarm új rendezvénytermének kialakítása. Az indulás előtt azonban még a hatóságokkal közös mentésen vesznek részt.
A nagy megnyitó után sem pihen Koszonits Patrik és családja. Mint azt már szombaton is említették, a következő lépés, hogy elkészüljön a rendezvényterem és tudjanak óvodás, iskolás és más csoportokat fogadni. A szamárfarm ugyanis nem csak a nehéz sorsú állatoknak nyújt menedéket, hanem azt is célul tűzték ki, hogy a fiatalok oktatásával a jövő nemzedéket neveljék felelős állattartásra. Patrik édesapja, Koszonits Tibor szeretné támogatni fiát, ezért országjárásra indul.
Országjárás a szamárfarm fejlesztéséért
Új életet lehelni egy régi tanyába, nem csak rengeteg munkát és kitartást igényel, hanem bizony anyagi ráfordítást is. A szamarak már remek karámot és hatalmas legelőt kaptak, most pedig a látogatók számára szeretnék komfortosabbá tenni a farmot Patrikék.
Sikerült megnyitni a rezervátumot. A következő lépés a rendezvényterem befejezése, a mosdók megépítése és egy vendég zuhanyzó kialakítása, emellett a terem fűtése sem megoldott még.
Édesapja, Tibor a napokban osztotta meg, hogy a család anyagilag most nem tudja támogatni a felújítást, de szeretné segíteni fiát, hogy újabb lépéseket tegyen álma megvalósítása felé.
Hatóságokkal közös mentés
Ezért Tibor útnak indul, hogy gyalog, illetve stoppal járja be az országot. Útja során szeretne adományokat gyűjteni a felújításhoz. Közben ellátogasson más állatvédelemmel foglalkozó szervezetekhez. Tibor kiemelte szeretne minél több emberel megismerkedni és nagy örömmel tart előadásokat a szamarakról gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Nagy szeretettel várják az Ott vagyunk már? Facebook oldalon, azoknak az önkormányzatoknak és intézményeknek a megkeresését, akik örömmel látnák Tibort és érdekelné őket az előadást.
Az édesapa augusztus végére terezi az indulást mivel,
28. -án a hatóságok felkérték az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítványt egy mentésre.
Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány célja, hogy nem megfelelő körülmények közt tartott szamaraknak adjon új esélyt egy boldogabb életre. A mentés és rehabilitáció után egyes állatok a Himod és Kisfalud közötti szamárfarmon maradnak, amely havonta egyszer a nagyközönség előtt is megnyitja kapuit, mások pedig ellenőrzött befogadókhoz kerülnek.
Az alapítvány munkáját és az állatok gyógykezelését a 11600006-00000002-01305928 számlaszámon lehet adományokkal támogatni.